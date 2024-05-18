Aralarındaki ilişki ne? Dilan ve Engin Polat'ın videosundan Ayhan Bora Kaplan çıktı

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat dosyası gündemdeki yerini koruyor.

Son olarak Polat'ların bir paylaşımı daha gündem oldu.

'AYHAN BORA KAPLAN' AYRINTISI

Engin ve Dilan Polat'ın arkadaşlarıyla gittiği bir restoranda aralarında ettiği sohbet o sırada çekilen videoya yansıdı.

Masada birinin "Ankara’da Ayhan Bora Kaplan var" dediği anlar anbean kayda geçti. Sesin sahibinin Engin Polat olduğu iddia edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

AYHAN BORA KAPLAN KİMDİR?

Ayhan Bora Kaplan, Ankara'da "Kaplan grubu" olarak bilinen mafya grubunun başındaki isim olarak biliniyor.

Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na girerken polis tarafından yakalanan Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı. Kaplan'ın yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı tespit edildi.

Yakalandığında aracından sadece 50 bin euro, 800 dolar ve 10 bin 300 TL nakit para çıkmıştı. Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma ise sürüyor.