Aralarında tartışma bile çıkmıştı! MasterChef Türkiye jürilerinin aldıkları maaşlar dudak uçuklattı

Acun Medya yapımcılığı ile TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri üyelerinin aldığı maaş merak konusu oldu.

Seyirci kitlesi, yarışmanın jüri üyeleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın aldığı maaşı merak ederek gündeme getirmişti.

Geçtiğimiz günlerde Somer Şef ve Mehmet Şef'in de maaş konusu hakkında tartıştığı iddiaları seyircinin merakını iyice körükledi.

İddialara göre maaşını Türk Lirası üzerinden alan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden maaş almasına tepki göstererek muhasebenin kapısına dayanmış ve resti çekmişti.

Televizyon dünyasının gündemine bomba gibi düşen bu haberden sonra Somer Sivrioğlu paylaşımı ile çıkan iddiaları yalanlamıştı.

Somer Şef paylaşımında, "Ekmeğimizi, derdimizi, emeğimizi bölüşmüşüz yıllarca. Hayatı dolar, lira, dedikodu, yalan olanların anlamasını beklememek lazım. Kardeşimdir gerisi laf-ı güzaf" diyerek iddiaları yalanladı.

Çıkan iddialar ve tartışma konuları devam ederken arayı kızıştırmamak adına şeflerin aldığı maaşlar açıklandı. Ünlü şeflerin aldığı maaşlar duyanların dudaklarını uçuklattı.

İddiaya göre, jüri üyelerinin Masterchef yarışmasından aylık olarak aldıkları ücret 200-250 bin TL arasında. Her sezon yaklaşık 6 ay süren yarışmada şeflerin kazancının en az yaklaşık 1.5 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.