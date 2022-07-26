  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Aralarında tartışma bile çıkmıştı! MasterChef Türkiye jürilerinin aldıkları maaşlar dudak uçuklattı
Gündem

Aralarında tartışma bile çıkmıştı! MasterChef Türkiye jürilerinin aldıkları maaşlar dudak uçuklattı

Acun Ilıcalı'nın toplumu ifsad eden yayınlara imza atan TV8'inde yayınlanan MasterChef yemek programı, jüri üyesi şeflerin aldığı maaşla gündeme geldi. Şeflerin arasında tartışma çıkardığı söylenen ücretler dudak uçuklattı, "Acun kesenin ağzını açmış" dedirtti. Bakın hangi şef ne kadar maaş alıyor...

Yeniakit Publisher
2022-07-26 09:57:00 -
Aralarında tartışma bile çıkmıştı! MasterChef Türkiye jürilerinin aldıkları maaşlar dudak uçuklattı

Acun Medya yapımcılığı ile TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri üyelerinin aldığı maaş merak konusu oldu. 

Seyirci kitlesi, yarışmanın jüri üyeleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın aldığı maaşı merak ederek gündeme getirmişti.

 

Geçtiğimiz günlerde Somer Şef ve Mehmet Şef'in de maaş konusu hakkında tartıştığı iddiaları seyircinin merakını iyice körükledi. 

İddialara göre maaşını Türk Lirası üzerinden alan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden maaş almasına tepki göstererek muhasebenin kapısına dayanmış ve resti çekmişti.

 

Televizyon dünyasının gündemine bomba gibi düşen bu haberden sonra Somer Sivrioğlu paylaşımı ile çıkan iddiaları yalanlamıştı.

 

Somer Şef paylaşımında, "Ekmeğimizi, derdimizi, emeğimizi bölüşmüşüz yıllarca. Hayatı dolar, lira, dedikodu, yalan olanların anlamasını beklememek lazım. Kardeşimdir gerisi laf-ı güzaf" diyerek iddiaları yalanladı.

Çıkan iddialar ve tartışma konuları devam ederken arayı kızıştırmamak adına şeflerin aldığı maaşlar açıklandı. Ünlü şeflerin aldığı maaşlar duyanların dudaklarını uçuklattı.

 

İddiaya göre, jüri üyelerinin Masterchef yarışmasından aylık olarak aldıkları ücret 200-250 bin TL arasında. Her sezon yaklaşık 6 ay süren yarışmada şeflerin kazancının en az yaklaşık 1.5 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23