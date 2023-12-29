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Ekonomi Aralarında Marmara Forum ve Forum İstanbul da var! 9 dev AVM için konkordato talebi...
Ekonomi

Aralarında Marmara Forum ve Forum İstanbul da var! 9 dev AVM için konkordato talebi...

Yeniakit Publisher
2023-12-29 13:37:00 -
Aralarında Marmara Forum ve Forum İstanbul da var! 9 dev AVM için konkordato talebi...

Yılda yaklaşık 76 milyon kişinin ziyaret ettiği, aralarında Marmara Forum ve Forum İstanbul’un da 9 dev AVM için konkordato talebinde bulunuldu. Toplam borcu 600 milyon Euro seviyesinde olan AVM'ler için mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdi.

Aralarında Marmara Forum ve Forum İstanbul’un da olduğu 9 AVM için konkordato talep edildi. 9 AVM’nin toplam borcunun 600 milyon euro seviyesinde olduğu kaydedildi.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin aktardığına göre, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan dava dosyasında mahkeme, 9’u AVM’lerin bağlı olduğu şirket olmak üzere toplam 10 şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Bu kararla birlikte, anılan şirketler, "korumaya" alınmış oldu. Mahkeme, Doç. Dr. Murat Oruç, Bağımsız Denetçi Prof. Dr. Hakan Taştan ve Mali Müşavir Prof. Dr. Halil İbrahim Alpaslan'ı geçici konkordato komiseri olarak atadı.

BORÇ 600 MİLYON LİRA

Konkordato talebinde bulunulan AVM’ler, tek çatı altında en fazla AVM’yi barındıran grup olarak öne çıkıyor. Anılan AVM’lerin yıllık ziyaretçi sayısı 76 milyon olarak kayıtlara girdi. 9 AVM’de faaliyet gösteren mağaza sayısı ise 1.500. Konkordato talebinde bulunulan şirketlerin toplam borcu 600 milyon Euro. Söz konusu borcun TL karşılığı ise 28 milyar lira olarak hesaplanıyor.

KİRA TL İLE, KREDİ İSE DÖVİZLE ÖDENİYOR

Dava dilekçesinde, konkordato talep edilmesinin gerekçeleri de sıralandı. Bilindiği gibi 2018’de yapılan düzenleme ile AVM’lerde kiraların döviz olarak alınması yasaklandı. Ancak, anılan şirketlerin döviz ile borçlanıp kirayı TL olarak toplaması, mali yapıyı olumsuz etkiledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu durum, dava dilekçesinde, "Bu süreçte TL üzerinden gelir elde edip borçlarını döviz cinsinden ödemek zorunda kalan AVM yatırımcıları tam anlamıyla bankaların insafına terk edilmiştir" ifadeleri ile yer aldı. 2 yıla yakın süren koronavirüs nedeniyle AVM’lerin belli bir süre kapalı kalmaları ve azalan ziyaretçi sayısı, ilgili şirketlerin mali sıkıntıya düşmesinin bir diğer nedeni olarak gösterildi.

Dava doyasına göre, 600 milyonluk euroluk borcun tamamına yakını bankalara. İkisi yerli biri yabancı üç bankadan alınan kredi nedeniyle, toplanan kiralar tamamıyla bankalara gidiyor. Bu durum da, anılan şirketlerin darboğazdan çıkamamasının ana gerekçelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Konkordato talep eden AVM'ler: 

  • Forum İstanbul
  • Marmara Forum
  • Forum Ankara Outlet
  • Forum Aydın AVM
  • Forum Çamlık AVM
  • Forum Erzurum AVM
  • Forum Kapadokya AVM
  • Forum Magnesia
  • Gordion AVM

 

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