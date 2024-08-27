Aralarında kimler var kimler! Malazgirt’te yok İş Bankası resepsiyonunda var

Cumhur İttifakı üyeleri tam kadro Malazgirt Zaferi kutlamaları için Ahlat’a ve Malazgirt’e gitti. Etkinliklere katılan siyasiler, yaptıkları açıklamalarda Türk – İslam birliği mesajları verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki gün süren etkinliklerde halka hitap etti.

Ancak CHP kadroları kutlamalara katılmadı. Bu durum tepkiye neden olurken, CHP’liler İş Bankası resepsiyonunda ortaya çıktı. Onlara KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve gittiği etkinliği düzenleyen siyasi parti hangisiyse ona göre söylem değiştirmesiyle meşhur olan tarihçi İlber Ortaylı da eşlik etti.

CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, bu duruma X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Çiçek şunları yazdı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

-Birisi koltuğunu Türkiye Cumhuriyeti’ne borçlu olan KKTC Cumhurbaşkanı!

-Birisi ülkeyi kuran partinin genel başkanı!

-Birisi 37. turda seçilen Yargıtay Başkanı!

-Birisi her şeyi bilen (!) her ortama uyum sağlayan tarih hocası!

Hiçbiri Türklere Anadolu’nun kapısını açan Malazgirt’te yok! Lakin hepsi, sermayesi Anadolu dışındaki Müslümanların (SSCB-Hindistan vs.) olan İş Bankası’nın 100. yıl resepsiyonunda!..