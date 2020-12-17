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Yerel Aralarında eski askeri okul öğrencileri de var... 4 ilde FETÖ operasyonu
Yerel

Aralarında eski askeri okul öğrencileri de var... 4 ilde FETÖ operasyonu

Kocaeli merkezli dört ilde FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında eski askeri okul öğrencilerinin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:15:00 -
Aralarında eski askeri okul öğrencileri de var... 4 ilde FETÖ operasyonu

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli merkezli Kayseri, Yalova ve Bursa illerinde belirlenen adreslere, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 askeri okul eski öğrencisi ve daha önce açığa alınan 1 üsteğmen gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi önceki gün diğer 9 kişi ise sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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