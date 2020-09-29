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Dünya Aralarında çocuklar da var... 11 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti
Dünya

Aralarında çocuklar da var... 11 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti

İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'daki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:34:00 - 2020-09-29 17:36:08
Aralarında çocuklar da var... 11 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan’ın saldırıları sırasında verilen sivil kayba ilişkin açıklama yaptı.

27 - 29 Eylül’de Ermenistan’ın sivil yerleşim alanlarına saldırdığının hatırlatıldığı açıklamada, ağır silahların kullanıldığı ifade edildi.

Azerbaycan’ın Ağdam şehrinin Karadağlı köyüne, işgalci Ermeni güçleri tarafından gerçekleştirilen top saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Farklı bölgelerdeki son saldırılarda birlikte, 3 sivilin daha hayatını kaybettiği, böylece toplan vefat sayısının 11’e yükseldiği bildirildi.

Toplam yaralı sayısının ise 33 olduğu kaydedildi.

Aynı zamanda 65 evin ve 5 kamu binasının da kullanılamaz hale geldiği duyuruldu. Vefat eden siviller arasında 13 ve 14 yaşında ortaokul öğrencilerinin de bulunduğu söylendi.

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