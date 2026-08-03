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Dünya Aral Gölü’nü Hazar Denizi’ne bağlayacak! Stratejik otoyolun inşasına başlandı
Dünya

Aral Gölü’nü Hazar Denizi’ne bağlayacak! Stratejik otoyolun inşasına başlandı

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Aral Gölü’nü Hazar Denizi’ne bağlayacak! Stratejik otoyolun inşasına başlandı

Türkistan coğrafyasında yer alan Kazakistan'da, Aral Gölü ile Hazar Denizi bölgelerini birbirine bağlayacak stratejik öneme sahip yeni kara yolu projesi için temel atma töreni düzenlendi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’dan telekonferansla Kızılorda-Saksaul, Ulgaysın-Saksaul ve Beyneu-Saksaul kara yolu projelerinin temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, ulaşım ve lojistik sektörünün Kazakistan ekonomisinin büyümesinde lokomotif rol üstlendiğini belirterek, projeler kapsamında Hazar Denizi bölgesindeki Beyneu ile Aral Gölü bölgesindeki Saksaul’u birbirine bağlayacak tamamen yeni otoyol inşa edileceğini söyledi.

Yeni otoyolun 800 kilometre uzunluğunda olacağını ifade eden Tokayev, güzergahın yalnızca ülke içindeki ulaşımı güçlendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda uluslararası taşımacılık açısından da stratejik bir koridor haline geleceğini vurguladı.

Tokayev, otoyolun Çin sınırındaki sınır kapılarını Hazar kıyısındaki Aktau ve Kurık limanlarına doğrudan bağlayacağına işaret ederek, "Bu proje sayesinde Çin’den Avrupa’ya yapılan kara yolu taşımacılığı yaklaşık 1000 kilometre kısalacak, teslimat süresi ise üç güne kadar inecek." dedi.

Beyneu-Saksaul güzergahının bu nedenle "Aral-Hazar Otoyolu" olarak adlandırılmasının en uygun tercih olacağını kaydeden Tokayev, projenin Kazakistan’ın Avrasya’daki transit konumunu daha da güçlendireceğini dile getirdi.

Yerli şirketlerin katılımıyla hayata geçirilecek projelerin inşaat sürecinde 10 binden fazla kişiye istihdam sağlanacağına işaret eden Tokayev, otoyolların hizmete girmesiyle yıllık yük taşımacılığı hacminin 2,5 kat artarak 13,2 milyon tona ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Tokayev, Aral Havzası’nın bozkırlarında inşa edilecek yeni yolların bugüne kadar çıkmaz durumda bulunan güzergahları Avrasya’nın önemli ulaşım kavşaklarına dönüştüreceğinin altını çizerek, projelerin en geç 2029 yılına kadar tamamlanması gerektiğini vurguladı.

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