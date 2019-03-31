Araklı yerel seçim sonuçları son dakika | Trabzon Araklı 2019 seçim Sonuçları
31 Mart 2019 Trabzon’un Araklı ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Araklı seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Araklı’da son durum ne? Araklı yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Araklı oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Araklı son durum nedir? Maçka’da hangi parti önde? Araklı yerel seçim sonuçları ve oy oranları YSK ne? Trabzon Araklı yerel seçim sonuçları...31 Mart 2019 Pazar 00:05
31 Mart 2019 Trabzon’un Araklı ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Araklı seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Araklı’da son durum ne? Araklı yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Araklı oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Araklı son durum nedir? Maçka’da hangi parti önde? Araklı yerel seçim sonuçları ve oy oranları YSK ne? Trabzon Araklı yerel seçim sonuçları...
Araklı partilerin oy oranları
Araklı’nın seçim sonuçları Yeni Akitʼin 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Araklı seçim sonuçları canlı olarakYeniakit.com.trʼde. Araklıyerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Araklıhangi parti en fazla oy aldı? Araklıbelediyesini kim kazandı? Araklıseçim sonuçları dakika dakika bu sayfada.Türkiye tarihinin enönemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlarsandığa gitti. 2019 Araklıyerel seçim sonuçları, Araklı2019 yerel seçimsonuçları, Samsun Araklıyerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçimsonuçları Araklıpartilere göre oy dağılımı. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oykullanacak? YSKʼnın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.
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Araklı belediyesini kim kazandı?
Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Araklıyerel seçim sonuçlarına göre Araklıbelediyesini kim kazandı? Araklıbelediyesi hangi partiden? Araklı31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Araklıhangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Trabzon ili, Araklıilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Araklıyerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Araklıseçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Araklıseçim sonuçlarını, Araklı’da partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.
Ak Parti Trabzon belediye başkan adayları 2019
Trabzon Büyükşehir: Murat Zorluoğlu (Cumhur İttifakı)
Ortahisar: Ahmet Metin Genç (Cumhur İttifakı)
Akçaabat: Osman Nuri Ekim (Cumhur İttifakı)
Araklı: Recep Çebi (Cumhur İttifakı)
Arsin: Muhammet Sait Gürsoy (Cumhur İttifakı)
Beşikdüzü: Harun Demirci (Cumhur İttifakı)
Dernekpazarı: Mehmet Aşık (Cumhur İttifakı)
Düzköy: Yılmaz Ankara (Cumhur İttifakı)
Çaykara: Hanefi Tok (Cumhur İttifakı)
Hayrat: Salih Öztel (Cumhur İttifakı)
Köprübaşı: Ali Aydın (Cumhur İttifakı)
Maçka: Koray Koçhan (Cumhur İttifakı)
Of: Salim Salih Sarıalioğlu (Cumhur İttifakı)
Sürmene: Rahmi Üstün (Cumhur İttifakı)
Tonya: Osman Beşel (Cumhur İttifakı)
Vakfıkebir: Muhammet Balta (Cumhur İttifakı)
Yomra: İbrahim Sağıroğlu (Cumhur İttifakı)
CHP Trabzon belediye başkan adayları 2019
Ortahisar: Mehmet Salih Akyüz (Millet İttifakı)
Beşikdüzü: Ramis Uzun (Millet İttifakı)
Maçka: Musa Turan (Millet İttifakı)
Düzköy: Fehmi Köroğlu (Millet İttifakı)
Vakfıkebir: Emin Uludüz (Millet İttifakı)
Of: Hilmi Saral (Millet İttifakı)
Sürmene: Kemal Küçükali (Millet İttifakı)
Çaykara: Hasan Düzgün
Hayrat: Ahmet Hasançebioğlu (Millet İttifakı)
Tonya: Şuaib Aydın (Millet İttifakı)
MHP Trabzon belediye başkan adayları 2019
Çarşıbaşı: Mümin Nuhoğlu (Cumhur İttifakı)
Şalpazarı: Refik Kurukız (Cumhur İttifakı)
İyi Parti Trabzon belediye başkan adayları 2019
Trabzon Büyükşehir: Atakan Aksoy (Millet İttifakı)
Akçaabat: Osman Akbulut (Millet İttifakı)
Araklı: Hasan Suiçmez (Millet İttifakı)
Arsin: Suat Sarıalioğlu (Millet İttifakı)
Çarşıbaşı: Mehmet Turan (Millet İttifakı)
Çaykara: Hanife Birinci
Dernekpazarı: Cevdet Cemal Cansız (Millet İttifakı)
Köprübaşı: Selim Avcı (Millet İttifakı)
Şalpazarı: Mehmet Öngöz (Millet İttifakı)
Yomra: Mustafa Bıyık (Millet İttifakı)
Saadet Partisi Trabzon belediye başkan adayları 2019
Trabzon Büyükşehir: Hasan Saka
Ortahisar: Ensar Bozali
Dernekpazarı: Abidin Pergel
Düzköy: Suat Çalık
Hayrat: Süleyman Baş
Köprübaşı: Bayram Aydın
Maçka: Hikmet Aydın
Of: Mehmet Sarıalioğlu
Sürmene: Aydın Danışmaz
Şalpazarı: Ahmet Kıran
Tonya: Abdullah Altuntaş
Vakfıkebir: İbrahim Baş
Yomra: Selçuk Atasoy
Akçaabat: Osman Tuğrul Gazi Bayram
Araklı: Ümit Çebi
Arsin: Ramis Sunguroğlu
Beşikdüzü: Turan Kudu
Çarşıbaşı: Abdullah Kul
Çaykara: Hasan Abanoz
BBP Trabzon belediye başkan adayları 2019
Ortahisar: Yılmaz Mermertaş
Araklı: Hamit Baycan
Arsin: Abdulkadir Handekli
Beşikdüzü: Mehmet Ali Gündoğdu
Çaykara: Rifat Taşkın
Dernekpazarı: Mustafa Kemal Bayraktar
Köprübaşı: Atilhan Sancak
Maçka: Taner Gür
Of: Numan Harputoğlu
Sürmene: Orhan Kahveci
Demokrat Parti Trabzon belediye başkan adayları 2019
Trabzon Büyükşehir: Ercan Şılbır
Ortahisar: Tahsin Azaklı
Şalpazarı: Mete Alpkan Karahasanoğlu
DSP Trabzon belediye başkan adayları 2019
Trabzon Büyükşehir: Hadiye Solmaz
Ortahisar: Miktat Ölmez
Araklı: Ali Burhan Çavuşoğlu
Çarşıbaşı: Ekrem Eski
Vatan Partisi Trabzon belediye başkan adayları 2019
Trabzon Büyükşehir: İnci Güngör
Arsin: Harun Bülbül
Çaykara: Mehmet Emin Ayan
Yomra: Ali Bayraktar
Bağımsız Türkiye Partisi Trabzon belediye başkan adayları 2019
Trabzon Büyükşehir: Haydar Bektaşoğlu
Ortahisar: Ömer Turan
Akçaabat: Ferhat Yanık
Araklı: Ferdi Şahintürk
Arsin: Faik Ahmet Sarı
Beşikdüzü: Abdullah Özdemir
Çarşıbaşı: Yusuf Öztürk
Çaykara: Mehmet Akıl
Dernekpazarı: Aydın Alioğlu
Düzköy: Mahmut Mermertaş
Hayrat: Kadir Altunkaynak
Köprübaşı: Dursun Tuğrul Güzel Yazıcı
Maçka: Serkan Genç
Of: Fatih Hayır
Sürmene: Zeki Uzun
Şalpazarı: Abdurrahman Yıldız
Tonya: Cemil Uzuner
Vakfıkebir: Mustafa Kul
Yomra: Mehmet Cengiz Köroğlu
TKP Trabzon belediye başkan adayları 2019
Trabzon Büyükşehir: Özgür Murat Büyük
Bağımsız adaylar
Trabzon Büyükşehir: İbrahim Topuz
Akçaabat: Okan Koç
Araklı: Erkan Kolancı
Çarşıbaşı: Halil Kul
Çaykara: Mehmet Kara
Dernekpazarı: Zeki Avni Usta
Hayrat: Mehmet Nuhoğlu
Köprübaşı: Zeki İmamoğlu
Of: Güngör Saral
Şalpazarı: Fatih Kandil
Şalpazarı: Fatih Yılmaz
Trabzon 2014 yerel seçim sonuçları
Ak Parti adayı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu %59.5
CHP adayı M. Volkan Canalioğlu %24.9
MHP adayı Hüseyin Örs %11.2
Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.
Oy pusulalarının renkleri
Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.
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