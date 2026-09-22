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Dünya Arakçi'den Batı’nın çifte standartlı sessizliğine sert tepki: BM kürsüsünde İran halkının haklarını savunacağız
Dünya

Arakçi'den Batı’nın çifte standartlı sessizliğine sert tepki: BM kürsüsünde İran halkının haklarını savunacağız

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Arakçi'den Batı’nın çifte standartlı sessizliğine sert tepki: BM kürsüsünde İran halkının haklarını savunacağız

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York’a giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in ülkesine karşı yürüttüğü savaş ortamına rağmen diplomasiden geri adım atmayacaklarını duyurdu. Dünyanın en büyük uluslararası kürsüsünde İran halkının haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirten Arakçi, küresel barışı sağlamakta yetersiz kalan BM ve Batı’nın çifte standartlı sessizliğine sert tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletlerin (BM) 81. Genel Kuruluna katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, "Öncelikle bizim en önemli hedefimiz, İran halkının haklılığını ve çıkarlarını uluslararası en büyük kürsüde savunmaktır. BM kürsüsü de en büyük kürsüdür" dedi.

Arakçi, New York'ta İranlı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

New York ziyaretinin, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş ortamında gerçekleştiğini dile getiren Arakçi, BM Genel Kurulu kapsamında hem Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın hem de kendisinin çeşitli görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.

Arakçi, "Öncelikle bizim en önemli hedefimiz, İran halkının haklılığını ve çıkarlarını uluslararası en büyük kürsüde savunmaktır. BM kürsüsü de en büyük kürsüdür." ifadelerini kullandı.

Arakçi, BM'nin uluslararası barışın sağlanması konusunda yetersiz kaldığını söyledi.

Bazı ülkelerin kendileri açısından her şeyi meşru gördüğünü ve uluslararası hukuku dikkate almadığını söyleyen Arakçi, bazı Avrupa ülkelerinin de bu durumun yanı sıra Filistin, Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik işlenen suçlar karşısında sessiz kaldığını ifade etti.

BM'ye yeniden güven duyulmasının önemine işaret eden Arakçi, güvenin nasıl kaybedildiğinin ve yeniden nasıl tesis edilebileceğinin konuşulması gerektiğini dile getirdi.

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