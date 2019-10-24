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Arakanlılara yönelik 'savaş suçları'nın UCM'ye sevk edilmesi çağrısı

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Lee, ''Myanmar'daki (Arakanlılara yönelik) durum Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmeli ya da adaletin yerini bulması için uluslararası bir mahkeme kurulmalı.'' dedi.

24 Ekim 2019 Perşembe 08:13
Arakanlılara yönelik 'savaş suçları'nın UCM'ye sevk edilmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, BM Genel Kurulunda insan hakları konularının görüşüldüğü Üçüncü Komite'ye yıllık raporunu suduktan sonra basın toplantısı düzenledi. 

Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların durumu konusunda hiçbir gelişme olmadığını ve "savaş suçu"na varan insan hakları ihlallerinin devam ettiğini belirten Lee, "Bangladeş'teki Arakanlı mültecilerin, Myanmar'dan kaçmalarına neden olan koşullar düzeltilmediği sürece, evlerine dönmeleri güvenli değil." dedi.

Lee, "Myanmar'daki (Arakanlılara yönelik) durum Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmeli ya da adaletin yerini bulması için uluslararası bir mahkeme kurulmalı." diye konuştu.

Myanmar ordusuna yaptırım çağrısı

Raportör Lee, ayrıca Arakanlılara karşı ciddi insan hakları ihlallerinde bulunan Myanmar ordusuna bağlı şirketlere ve yetkililere yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesi taşıyor.

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 08:13
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Arakanlı Müslümanlar
  3. Anadolu Ajansı

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