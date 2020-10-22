Arakanlılar'a su kuyularıyla hayat vadediyorlar!

Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği'nin dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan su sorununa çözüm üretebilmek için hayata geçirdiği su kuyusu projeleri bütün hızıyla devam ediyor.

Önce İnsan Derneği Bangladeş, Arakan'da binlerce insanın yararlanabileceği su kuyuları açtı. Hayırseverlerin yardımlarıyla yapılan kuyular, Bangladeş'in en çok temiz su ihtiyacının olduğu Arakan bölgesindeki temiz suya erişim sağlayamayan fakir mahallerde yer alıyor.

İnsan hayatının idamesi için en önemli unsurların başında gelen su, dünyanın birçok bölgesinde paha biçilmez değerde.

"ARAKANLI MÜSLÜMANLARIN İHTİYACI ÇÖZÜMLENMELİ"

Arakan halkının temiz su ihtiyacını giderememesi nedeniyle hastalıklarla mücadele etmek durumunda kaldığını söyleyen Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği Başkanı Nuray Canan Songür, Arakan'da temiz suya ihtiyacın her geçen gün daha da arttığını kaydetti.

"Kamuoyunda pek gündeme gelmeyen Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin hayatlarında, ki en büyük sorunların başında, içilebilir temiz su sıkıntısı gelmektedir" diyen Songür şöyle devam etti:

"İnsanlar su sıkıntısı yüzünden yeterli temizlik ve ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. İnsan yaşamını tehdit eden, tuvalet giderlerinin yanlarında bulunan birçok su kuyusunu kullanan halkın büyük çoğunlugunda bagırsak enfeksiyonları,dizanteri ,ishal, ameobiasis, kolera, tifo gibi hastalıklar çok sık gözlemlenmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü ve Bangladeş Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı araştırmalar da temiz suya erişimdeki sıkıntıyı ortaya koyuyor. Geçtigimiz yıllarda yapılan araştırmada, kamplardaki su kuyularından binden fazla örnek alındı.

Bu örneklerin yüzde 85'inde koli basili tespit edildi. Örneklerin yüzde 36'sının çok yüksek, yüzde 22'sinin ise yüksek kirlilik seviyesinde olduğu ortaya çıktı."

"ÖNCELİĞİMİZ İNSAN YAŞAMI"

"Bizler Önce İnsan Derneği olarak, insanca yaşamanın en başından gelen, temiz su kaynaklarını artırmayı hedef haline getirdik" yorumunda bulunan Songür şöyle devam etti:

"Muhtaç kardeşlerimiz için açtığımız su kuyularının sayısını her geçen gün artırıyoruz ve artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Açmış olduğumuz su kuyularını ayda 10 bin civarıdan ihtiyaç sahibi kullanmaktadır ancak açılan su kuyuları halkın ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. 2020 yılında sadece Arakan'da 21 adet içilebilir yeni temiz su kuyusu açmayı planlamaktayız.

Hayırseverlerimiz vesilesiyle çok uzak diyarlarda baskı ve zulüm altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin hayatlarına bir nebze de olsa iyilik götürmenin huzurunu, sevincini gelin hep birlikte yaşayalım. Bir su kuyusunun bedeli 5000 Türk lirasını bulmaktadır. Hayırseverlerimiz imkanları nispetinde dilerse bir kuyunun tamamını, dilerse belli bir kısmına katkı verebilirler.

'Bir hayra vesile olan, onu yapmış gibidir' hadisinin kılavuzluğunda bütün hayırseverlerimizi daha fazla mazluma ulaşabilmeleri için bu hayra davet ediyoruz."