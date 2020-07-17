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Aktüel

Arakanlı ve Bangladeşli yetimler Ayasofya Camisi için dua etti

Yeniakit Publisher
2020-07-17 11:02:25 -
Arakanlı ve Bangladeşli yetimler Ayasofya Camisi için dua etti

ANKARA (AA) - Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı ve Bangladeşli yetimler, Ayasofya'nın ibadete açılması kararını sevinçle karşıladı.

Arakanlı ve Bangladeşli yetimlerin birlikte eğitim gördüğü Camiatu Darul Ulum Sakmarkul okulu öğrencileri Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması nedeniyle dua etti.

İyilikte Yarışanlar Derneği, yetimlerle beraber Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla şükür kurbanı da kesti.

Bölgede insani yardım çalışmalarında bulunan İyilikte Yarışanlar Derneği görevlisi Abdullah Öner yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın asıl hüviyetine kavuşması tüm dünyada olduğu gibi Bangladeş'te de sevinçle karşılandı. Arakanlılar ve Bangladeşliler, Türkiye'ye yabancı değiller. Türkiye insanının özellikle Arakanlı kardeşlerimize uzattığı eli, burada yapılan çalışmaları görüyor ve çok saygı duyuyorlar. Bundan dolayı Ayasofya özelinde yaşanan ortak sevinci duyurmak istediler." ifadelerini kullandı.


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