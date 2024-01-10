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Aktüel Arakanlı Müslümanların yaşadığı mülteci kampında büyük yangın
Aktüel

Arakanlı Müslümanların yaşadığı mülteci kampında büyük yangın

Yeniakit Publisher
2024-01-10 15:33:00 -
Arakanlı Müslümanların yaşadığı mülteci kampında büyük yangın

Önceki gün gece saatlerinde Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların kaldığı 5 numaralı kampta yangın çıktı. Yangında, bin 200 ev kısmen ya da tamamen yanarken, yaklaşık 7 bin Arakanlı Müslüman evsiz kaldı. İHH İnsani Yardım Vakfı, yaşanan yangının ardından acil yardım çalışmalarına başladı.

Yangın, Pazar günü gece saatlerinde Bangladeş'in güneyindeki Cox's Bazar'da bulunan dünyanın en büyük mülteci kampı Kutupalong’da bulunan 5 numaralı kampta yaşandı.

Kısmi ya da tamamen yanan ev sayısının bin 200’e ulaştığı yangının ardından 7 bine yakın Arakanlı Müslümanın evsiz kaldı.

İnsani yardımlara büyük ihtiyaç var

Dışarıda kalan Arakanlı Müslümanlar, mevsim soğuklarından yoğun bir şekilde etkilenirken, binlerce aile başta gıda, hijyen, kıyafet ve battaniye olmak üzere pek çok insani yardıma ihtiyaç duyuyor.


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İHH çalışma başlattı

Yangın esnasında bölgede bulunan partnerleri aracılığıyla yangın söndürme çalışmalarına ve yangından etkilenenlerin güvenli bölgelere ulaşımına destek veren İHH İnsani Yardım Vakfı, acil yardım çalışması başlattı.

Çalışmanın ilk etabında 2 bin aileye sıcak yemek ve bin 393 aileye battaniye ve kıyafet desteği verilmesi planlandı.

Destek olmak için

İHH’nın Arakanlı mültecilere yönelik başlattığı acil yardım çalışmasına destek olmak isteyen hayırseverler, ARAKAN yazıp 3072’ye SMS göndererek 30 TL bağışta bulunabiliyor. Daha yüksek tutarlarda destek olmak isteyen bağışçılar ise, İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da vakfın banka hesaplarına açıklama kısmına ARAKAN YANGIN yazarak destek olabiliyor.

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