Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamptaki yangın sonrası yenilenen Türk Sahra Hastanesi açıldı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bangladeş'e gelen Soylu, Cox's Bazar Uluslararası Havalimanı'nda Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Muhammed Enamur Rahman ve Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Jol Torongo Konukevinde İçişleri Bakanı Soylu için Bangladeş Kara Kuvvetleri Bölge Komutanlığı Şeref Alayı tarafından resmi tören düzenlendi.

Törenin ardından Soylu ve Rahman, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların bulunduğu kampa geçti.

Soylu, kampta geçen yıl çıkan yangında tahrip olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yeniden yapılan Türk Sahra Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.

Bakan Soylu, törende Arakanlı Müslümanlara hitap ettiği konuşmasında, yangının yaralarının sarılması için Türkiye'nin hemen harekete geçtiğini söyledi.

"Bu mahzun, mazlum insanları ve bu insanlara ev sahipliği yapan Bangladeş'i yalnız bırakamazdık." diyen Soylu, hastanede bugüne kadar 700 bin tedavi gerçekleştirildiğini anlattı. Soylu, "Bu hastanede günde 20 ameliyat yapılıyor, 2 bine yakın kişi polikliniklerde muayene oluyor. Tüm teknolojik imkanların seferber edildiği bu hastane kampta bulunan 900 bin insanın hizmetinde. Dünyada büyük kuruluşlar var büyük büyük sözlerle uluslararası anlaşmalar imzalıyorlar. Bu anlaşmaların hiçbirisinin değeri bundan 1400 yıl önce peygamberimiz Hazreti Muhammed'in söylediği 'Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz' sözüne dahi yaklaşamamıştır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Zengin ülkeler zenginleştikçe vicdanlarını kaybetmektedirler, insanlığı yalnız bırakmaktadırlar. Afetlere, vekalet savaşlarına, insanların zorla yerinden edilmelerine karşı kendileri insanlık tarafında değil maalesef zulmün tarafındadırlar. Binlerce kilometreden buraya bir hastaneyi açmak için gelmedik, burada hep birlikte dünyaya bir mesaj vermek için geldik. Sırtını mazlumlara mağdurlara dönenlere bir mesaj vermek için geldik, zenginliğin, varlığın ve sömürdüklerinin şımarttığı dünyaya bir mesaj vermek için geldik. İyilik hakim olacak, insanlık hakim olacak ve maddi zenginliklere tapanlara mağlup olacak, yenilecekler. Kimsenin lütfunu beklememeliyiz, biz bize yeteriz ve göreceksiniz ki yeteceğiz."

Kamp alanında bulunan çocuklara da seslenen Bakan Soylu, "Hiç endişe etmeyin, dünyanın bu adaletsizliğini siz değiştireceksiniz. Buna inanıyoruz ve bunu görüyoruz." diye konuştu.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arakanlı Müslümanlara selamını iletti.

Bangladeşli Bakan Rahman'dan Türkiye'ye teşekkür

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Rahman ise Türkiye'nin Bangladeş'e verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin acil durumlarda kendilerine yardımda bulunduğunu ifade eden Rahman, Türk Sahra Hastanesi'nde çok sayıda hastalığın tedavisinin yapıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu'ya eşi Hamidiye Soylu'nun da eşlik ettiği törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin ve bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Türk Sahra Hastanesi

Balukhali mülteci kampında 22 Mart 2021'de çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı, 10 bin barınak kül olmuş ve felaketten 55 bin Arakanlı Müslüman etkilenmişti. Türkiye, yangının ardından başta Sağlık Bakanlığı, AFAD ve TİKA olmak üzere tüm kurumlarıyla bölgeye gerekli yardımları göndermiş, yeni hastane yapımı için harekete geçmişti.

Kısa sürede tamamlanan Sahra Hastanesi toplam 3 bin 500 metrekarelik alanda sağlık hizmeti sunuyor. Genel cerrahi, çocuk cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, ortopedi, dahiliye, diş alanlarında uzman 12 doktor ve 17 Türk sağlık çalışanının gönüllü görev yaptığı Sahra Hastanesi'nde Arakanlı Müslümanlar ilaçlara ücretsiz ulaşıyor.

Soylu, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamp alanındaki Türk Sahra Hastanesi'nin açılışının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca Arakanlı Müslümanlar için yapılan bambu evleri inceledi.

Burada Arakanlı Müslümanlarla görüşen Soylu, Arakanlı gençlerin oynadığı ayak tenisi maçını izledi. Türkiye Diyanet Vakfınca kamp alanında kurulan dikiş ve sabun atölyelerinde incelemede bulunan Soylu, Türk Tepesi olarak adlandırılan bölgedeki Türk Kızılayı Toplum Merkezinde eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

Soylu, burada eğitim alan çocuklarla sohbet etti. Resim yapan Arakanlı kız çocuğu, Bakan Soylu'nun "Ne çiziyorsun?" sorusuna, "Kendi barakamızın resmini yapıyorum." yanıtını verdi. Bunun üzerine Bakan Soylu, "Güzel olmuş." dedi.

Soylu, daha sonra TİKA temsilciliğinin bulunduğu bölgede de incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu'ya, eşi Hamidiye Soylu, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Muhammed Enamur Rahman, AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin ve bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri eşlik etti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 1 milyona ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı. Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.