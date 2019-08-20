Arakanlı Müslümanların dönüşü için "uluslararası yardım" çağrısı

ANKARA (AA) - İnsan hakları örgütlerince, Myanmar'daki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına geri gönderilmesi için uygun ortamın sağlanmasında, uluslararası yardımın gerektiğine işaret edildi.

Merkezi Londra'da bulunan Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN) tarafından yapılan açıklamada, Myanmar hükümetinin 3 bin 500 Arakanlı Müslüman'ın geri dönüşüne onay vermesiyle ilgili benzer planların daha önceden de yapıldığı belirtilerek, gerekli koşulların sağlanmaması nedeniyle dünüş çağrısının Arakanlılar tarafından reddedildiği kaydedildi.

Bu planın ABD, İngiltere, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve Güneydoğu Asya ülkelerince reddedilmesi çağrısında bulunularak, Arakanlı Müslümanların Myanmar'a dönüşünün başlaması için gereken koşulların sağlanmasında uluslararası desteğin gerektiği vurgulandı.

Bu koşullar arasında Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık verilmesinin, güvenliklerinin ve kendi evlerine dönüşlerinin sağlanmasının yer aldığı belirtildi.

Bangladeş Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komiseri Abul Kalam, geri dönüşleri onaylanan bin aileden sadece 21'inin Myanmar'a dönmek için başvurduğunu, diğer ailelerin ise dönmek istemediğini aktardı.

- Arakanlı Müslümanların Myanmar'a dönüşü için ikinci girişim

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) 16 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Bangladeş tarafından 22 binden fazla mültecinin isminin Myanmar'a gönderildiği belirtilerek, Myanmar hükümetinin ilk aşamada bunlardan 3 bin 500 kadarının geri dönmesini onayladığı ifade edilmişti.



Kalam, Bangladeş'in başkenti Dakka'da aynı gün yaptığı açıklamada, 3 bin 500 mültecinin kimliklerinin Myanmar tarafından doğrulandığını vurgulayarak, isimleri Myanmar hükümetince onaylanan Arakanlı Müslümanların isterlerse Myanmar'a geri dönebileceğini kaydetmişti.

- İki yıldır 900 bin Arakanlı, Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşıyor



Merkezi Avustralya'da bulunan düşünce kuruluşu Avustralya Stratejik Politika Enstitüsünün (ASPI) Aralık 2018 ile Haziran 2019 arasında en son uydu görüntülerine dayanılarak oluşturulan raporunda, Myanmar hükümetinin mültecilerin dönüşü için yaptığı hazırlıkların yeterli olmadığı belirtilmişti.



Geçen yıl kasımda 2 bin civarında Arakanlı Müslüman'ın Myanmar'a dönüş planı, BM koruması olmadan Myanmar'a geri dönmek istemedikleri için askıya alınmıştı.



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından, 900 bin Arakanlı Müslüman'ın yaklaşık iki yıldır Bangladeş'teki mülteci kamplarında yaşadığı belirtilerek, bu insanların bir an önce ülkeye dönüşü için Myanmar yönetimine gerekli koşulları sağlaması çağrısı yapılmıştı.



- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik



Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.



Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.



BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.



Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.



Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.



BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.



İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesini taşıyor.