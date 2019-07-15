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Arakanlı Müslümanları bu kez sel vurdu!

Bangladeş sınırında bulunan Arakan mülteci kamplarında seller yaşamı olumsuz etkiliyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 01:34
Arakanlı Müslümanları bu kez sel vurdu!

Bangladeş sınırında bulunan Arakan mülteci kamplarında seller yaşamı olumsuz etkiliyor.

Muson mevsimine girilmesiyle bölgede başlayan şiddetli yağışların yol açtığı seller, mülteci kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlıları çaresiz bırakıyor.

Derme çatma kamplarda kalan yüz binlerce Arakanlı, kamplardaki seller ve su baskınları nedeniyle oldukça zor durumda.

Bölgeden aktarılan görüntülerde, Arakanlı mültecilerin yaşadığı kamplarda su seviyesinin yer yer diz hizasına kadar ulaştığı görülebiliyor.

Acil yardıma muhtaç durumdaki Arakanlıların, Muson mevsiminin gelmesiyle başlayan şiddetli yağışlarla ihtiyaçları daha fazla artmış durumda.

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Kaynak: Mepa News

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 01:34
  1. Bangladeş
  2. Arakan mülteci kampları
  3. Arakanlı Müslümanlar
  4. mülteci

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