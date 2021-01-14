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Dünya Arakanlı Müslümanlardan bir kötü haber daha
Dünya

Arakanlı Müslümanlardan bir kötü haber daha

Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin bulunduğu Cox Bazar'da bir kampta çıkan yangın, yüzlerce kişinin kaldığı 550 çadır ve barınağı kullanılamaz hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 17:05:00 -
Arakanlı Müslümanlardan bir kötü haber daha

Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı Cox Bazar'da bir kampta çıkan yangın, yüzlerce kişinin kaldığı 550 çadır ve barınağı kullanılamaz hale getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, Bangladeş'te 3 bin 500 Arakanlı Müslümanın kaldığı Cox Bazar'da, Nayapara mülteci kampında çıkan yangının, iki saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındığı bildirildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, 550 çadır ve barınağın zarar gördüğü belirtildi.

Cox's Bazar İtfaiye Dairesi'nde görevli Muhammad Abdullah, bölgeye çabuk intikal edildiğini ancak, alevlerin hızla yayılarak bütün barınakları kül ettiğini ifade etti.

İki çocuğu ve eşiyle kampta yaşayan Halime Hatun, yangında her şeyini kaybettiğini vurgulayarak, "Gözlerimi açtığımda her yeri alevler sarmıştı." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, yangının nedenin soruşturulacağını bildirdi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 1,2 milyonu aştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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