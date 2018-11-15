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Arakanlı Müslümanlar için kritik karar!

Düzenlenen protestolar sonrası Bangladeş, Arakanlı Müslümanların yurtlarına geri dönüşü için Myanmar hükümeti ile vardığı anlaşmadan vazgeçti.

15 Kasım 2018 Perşembe 15:32
Arakanlı Müslümanlar için kritik karar!

Güneydoğu Asya ülkesi Bangladeş'te Myanmar ile varılan anlaşma kapsamında Myanmar'daki yurtlarına yeniden yerleştirilmelerine karar verilen Arakanlı mülteciler yeterli güvence sağlanmadan ülkelerine geri dönmeyi reddediyordu.

Cox's Bazar kentindeki kamplarda yaşayan bin kadar mülteci, bugün itibarıyla hayata geçirilmeye başlanması beklenilen yeniden yerleştirme planını protesto etmiş ve Myanmar'a dönmeyi reddetmişlerdi.

Bangladeş kararı uygulamaya koymaktan vazgeçti

Bu gelişmelerin ardından Bangladeş yönetimi tarafından yeni bir karar alındı. Bangladeş, Arakanlı mültecilerin yurtlarına geri dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçti.

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 15:32
  1. Asya
  2. bangladeş
  3. Myanmar
  4. Kamp
  5. arakan
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