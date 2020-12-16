Arakanlı mülteciler insan kaçakçılarının zulmüne uğruyor

Bangladeş'ten Malezya'ya giden mülteci teknesinde kaçakçılarla mülteciler arasında çıkan tartışmanın ardından bir insan kaçakçısının kırbaç olarak kullandığı halatla mültecilere vurduğu görüldü.

"Cehennem gibiydi"

AFP haber ajansının yayınladığı görüntülerde, kaçakçıların çektiği videoyu ele geçirip AFP ile paylaşan mülteci Hasan, teknedeki koşulları "Cehennemde gibiydik." sözleriyle anlattı.

Öldürüp denize attılar

Bangladeş'te mülteci kampında yaşayan, olayın tanıklarından 16 yaşındaki Muhammed Osman da "Yemekten şikâyet ettiğimiz için bizi dövmeye başladılar." dedi. Daha fazla pirinç ve su istedikleri için şiddete uğradıklarını ifade eden Osman, onlarca Arakanlının öldürülüp denize atıldığını belirtti.

46 Göçmen dayak yüzünden öldü

Görüntülerin yayınlandığı teknedeki 46 kişinin dayaktan, açlıktan ve hastalıktan öldüğünü belirten Osman, "Bizi acımasızca dövdüler, kafamıza vurdular, kulaklarımızı yırttılar, ellerimizi kırdılar." ifadelerini kullandı.

Tanıklar, görüntülerin nisan ayının ortalarında çekildiğini aktardı.

Arakan'da Müslümanlara soykırım

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, Myanmar yönetiminin uyguladığı sistematik şiddetle ortaya çıkan göç dalgalarında bu sayı 300 binin altına geriledi.

BM'ye göre, yalnızca 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntülerinde yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmesi mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.