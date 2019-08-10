'Arafat'a böyle hazırlandılar'

Mekke’de bulunan Hac İdare Merkezi’nde Arafat’a intikal ve Arafat’tan dönüş planlama ve koordinasyon toplantısında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hac organizasyonunda her geçen yıl hizmetlerinin ve başarılarının arttığını ifade ederek, “Rabbimiz yıldan yıla hizmetlerimizi, başarılarımızı artırıyor. Demek ki şükrediyoruz. Şükrümüz çalışmalarımız, faaliyetlerimiz, gayretlerimiz, salih niyetlerimiz, samimiyetimizdir. Bunlar arttıkça Allah da bizi daha başarılı kılıyor” dedi.

En bereketli ibadet ortamı

Başkan Erbaş, hac yolculuğunun hacı adaylarının hayatına değer katması, kalıcı izler bırakması için var güçleriyle çalışmalarının başlıca sorumlulukları olduğunu belirterek “Unutmayalım ki, ekibinizde bulunan herkese karşı samimiyet, iyi niyet ve gayretle; motive ve rehberlik edici bir tutum takınarak istişareyi merkeze alan bir koordinasyon ve iletişim içinde olmak hem müşkilimizi âsân eyleyecek hem de manevi açıdan bereketli bir ibadet ortamı oluşturacaktır. Her birinizin bu doğrultuda bir coşku, samimiyet ve özveriyle üstlendiğiniz görevi layıkıyla gerçekleştireceğine Allah’ın izniyle inancım tamdır. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz daha güzel hizmetlere vesile olacaktır” diye konuştu.

Büyükbir fırsat

Haccın, tebliğ açısından en büyük imkân olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, “Yormadan, usandırmadan hac süresinin tamamını bilgi ve tebliğ için fırsata çevirmek bizler için önemli bir yükümlülüktür” ifadelerini kullandı.