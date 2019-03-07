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Aradığı şifayı Özel Dünyam Hastanesi’nde buldu

Kayseri’de göbek düşmesi şikayetiyle birçok hastaneye başvurup sonuç alamayan Osman Kaya, Özel Dünyam Hastanesi’nde olduğu ameliyat ile şifasına kavuştu.

07 Mart 2019 Perşembe 09:26
Aradığı şifayı Özel Dünyam Hastanesi’nde buldu

Kayseri’de göbek düşmesi şikayetiyle birçok hastaneye başvurup sonuç alamayan Osman Kaya, Özel Dünyam Hastanesi’nde olduğu ameliyat ile şifasına kavuştu.


Kayseri’de yaşayan 43 yaşındaki Osman Kaya, bir süre şiddetli karın ağrısı çekti. Çeşitli hastanelere giderek tedavi arayan Kaya’nın girişimleri başarısız oldu. Bir tanıdığının vesilesi ile Özel Dünyam Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kadir Dicle ile tanışan Kaya, göbek düşmesi teşhisi konulmasının ardından ameliyat oldu. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Osman Kaya, doktor Kadir Dicle ve hastane yöneticilerine teşekkür etti.



Göbek düşmesi nedir?


Göbek düşmesinin en yaygın sebebi ağır bir eşya kaldırdıktan sonra oluşur. Ayrıca ani hareket, ısı değişimi, rüzgar ya da klimaya maruz kalma sonucunda da göbek düşmesi meydana gelebilir. Göbek düşmesi, göbeğin olduğu yerden kayarak vücudun başka bir bölümüne doğru ilerlemesi ile oluşur. Göbek düşmesinin temel sebebi karın içi basıncının çeşitli eylemler nedeniyle artması, karın zarında zayıf alanların ve deliklerin oluşmasıdır. Bu sorunlar gebelikte, ağır eşya taşımada, yüksek kilolarda oluşabilir. İlk zamanlarda göbekte meydana gelen şişlik kaybolsa da, zamanla göbek çapı genişledikçe bu şişlikler kalıcı olabilir. Bazı durumlarda ise kese içindeki oluşumlar boğulur ve çürüme oluşabilir, bu durumda acil cerrahi müdahale edilmesini gerekir. Göbek düşmesine ağır kaldırırken, ani eğilince, ani bel dönmeleri yaparken, kayıp yere düşünce, yürürken ya da koşarken eşit adım atamayınca, cinsel ilişki sırasında, gergin ve öfkeli anlarda yakalanabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:26
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