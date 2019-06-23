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Aradaki fark dikkat çekiyor! İşte ilçe ilçe İstanbul seçim sonuçları

23 Haziran'da İstanbul seçimlerinde kesin olmayan Anadolu Ajansı verilerine göre, Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 28 ilçesinde seçimi önde götürürken Binali Yıldırım, 11 ilçede önde gözüküyor. Mevcut ilçe belediyelerinde ise AK Parti'nin 24 ilçede belediyesinin bulunması dikkat çekiyor.

23 Haziran 2019 Pazar 20:55
Aradaki fark dikkat çekiyor! İşte ilçe ilçe İstanbul seçim sonuçları

23 Haziran seçim sonuçlarında ilçelerden gelen sonuçlar dikkat çekti. 31 Mart ilçe seçimlerinde AK Parti, 24 ilçe belediyesini kazanırken CHP ise 14 ilçe belediyesini kazanmıştı.

İlçelerde İmamoğlu 28'e 11 önde

23 Haziran seçimlerinde ise, ilçe sonuçlarına göre çok çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerindeEkrem İmamoğlu, 28 ilçede seçimi önde götürürken, Binali Yıldırım 11 ilçede rakibine üstünlük sağlayabildi.

İşte iki adayın ilçe ilçe seçim sonuçları

Adalar: Ekrem İmamoğlu
Arnavutköy: Binali Yıldırım
Ataşehir: Ekrem İmamoğlu
Avcılar: Ekrem İmamoğlu
Bağcılar: Binali Yıldırım
Bahçelievler: Ekrem İmamoğlu
Bakırköy: Ekrem İmamoğlu
Başakşehir: Binali Yıldırım
Bayrampaşa: Ekrem İmamoğlu
Beşiktaş: Ekrem İmamoğlu
Beykoz: Ekrem İmamoğlu
Beylikdüzü: Ekrem İmamoğlu
Beyoğlu: Ekrem İmamoğlu
Büyükçekmece: Ekrem İmamoğlu
Çatalca: Ekrem İmamoğlu
Çekmeköy: Ekrem İmamoğlu
Esenler: Binali Yıldırım
Esenyurt: Ekrem İmamoğlu
Eyüpsultan: Ekrem İmamoğlu
Fatih: Ekrem İmamoğlu
Gaziosmanpaşa: Binali Yıldırım
Güngören: Binali Yıldırım
Kadıköy: Ekrem İmamoğlu
Kağıthane: Binali Yıldırım
Kartal: Ekrem İmamoğlu
Küçükçekmece: Ekrem İmamoğlu
Maltepe: Ekrem İmamoğlu
Pendik: Binali Yıldırım
Sancaktepe: Ekrem İmamoğlu
Sarıyer: Ekrem İmamoğlu
Silivri: Ekrem İmamoğlu
Sultanbeyli: Binali Yıldırım
Sultangazi: Binali Yıldırım
Şile: Ekrem İmamoğlu
Şişli: Ekrem İmamoğlu
Tuzla: Ekrem İmamoğlu
Ümraniye: Binali Yıldırım
Üsküdar: Ekrem İmamoğlu
Zeytinburnu: Ekrem İmamoğlu

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 20:55
  1. İstanbul seçimleri
  2. Tekrarlanan İstanbul seçimleri
  3. 23 Haziran seçimleri
  4. İstanbul ilçeleri seçim sonuçları
  5. AK Parti
  6. CHP
  7. Binali Yıldırım
  8. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • Skor Skor 27 dk önce
    Bu 31 mart seçimlerinin de sonucudur. Bu ilçe belediye başkanlıkları ysk eliyle chp den çalınmıştır.
  • Süleyman Süleyman 31 dk önce
    Ysk ve diğer kurumlar eliyle tüm ilçe belediyeleri chp den gasp edilmiştir. Hak yerini bulsun yoksa genel seçimlerde daha fazlasını kaybedeceksiniz
  • Şimdi Şimdi 32 dk önce
    Şimdi anladınızmı hırsız kim ve seçim neden iptal oldu. Neden büyük şehir sadece demekki neymiş adam heryeri almış. Diğer belediyeler derhal görevden alınmalı chp li adaylara hakki verilmelidir.
  • musamusa37 dk önce
    turk; sen ne saçmalamassin böyle... yunan dedigin bizim kardesimiz, hepimiz kardesiz, soyumuz yunan, ermeni kürt, hiç farketmez... bu ülkede yasiyoruz, burasi hepimizin, sadece sizden artik bikkinlik geldi, rahatladik simdi, bir oh çektik ve gerisi gelecek... he sen ve senin gibiler burada kendini turk olarak hissedemiyorsaniz, öyleyse gidecek çok yer var... yozgat iyidir, orada da kendini türk gibi hisasedemiyorsan öyleyse özbekistan, tacikistan iyi olur diye düsünüyorum...
  • LeventbayLeventbay38 dk önce
    Turk . Adim gibi dur turkGibi . Sadece turkiye akp degil . Bunu ogrendiniz sonunda .
  • turkturk1 sa önce
    ISTANBUL/ GERCEK YUZUNU GOSTERIYOR YUNAN EVLADI OLDUGUNU... ESKI ADI NEYIDI HANI ISTANBULUN.. BENSONUCU BILIYORDUM.. COK SOZ VARDA BELELARINI BULA CAKLAR.SAKIN NEREDE DEVLETDIYE BAGIRMASIN SEREFSIZLER.

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