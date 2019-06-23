Aradaki fark dikkat çekiyor! İşte ilçe ilçe İstanbul seçim sonuçları
23 Haziran'da İstanbul seçimlerinde kesin olmayan Anadolu Ajansı verilerine göre, Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 28 ilçesinde seçimi önde götürürken Binali Yıldırım, 11 ilçede önde gözüküyor. Mevcut ilçe belediyelerinde ise AK Parti'nin 24 ilçede belediyesinin bulunması dikkat çekiyor.23 Haziran 2019 Pazar 20:55
23 Haziran seçim sonuçlarında ilçelerden gelen sonuçlar dikkat çekti. 31 Mart ilçe seçimlerinde AK Parti, 24 ilçe belediyesini kazanırken CHP ise 14 ilçe belediyesini kazanmıştı.
İlçelerde İmamoğlu 28'e 11 önde
23 Haziran seçimlerinde ise, ilçe sonuçlarına göre çok çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerindeEkrem İmamoğlu, 28 ilçede seçimi önde götürürken, Binali Yıldırım 11 ilçede rakibine üstünlük sağlayabildi.
İşte iki adayın ilçe ilçe seçim sonuçları
Adalar: Ekrem İmamoğlu
Arnavutköy: Binali Yıldırım
Ataşehir: Ekrem İmamoğlu
Avcılar: Ekrem İmamoğlu
Bağcılar: Binali Yıldırım
Bahçelievler: Ekrem İmamoğlu
Bakırköy: Ekrem İmamoğlu
Başakşehir: Binali Yıldırım
Bayrampaşa: Ekrem İmamoğlu
Beşiktaş: Ekrem İmamoğlu
Beykoz: Ekrem İmamoğlu
Beylikdüzü: Ekrem İmamoğlu
Beyoğlu: Ekrem İmamoğlu
Büyükçekmece: Ekrem İmamoğlu
Çatalca: Ekrem İmamoğlu
Çekmeköy: Ekrem İmamoğlu
Esenler: Binali Yıldırım
Esenyurt: Ekrem İmamoğlu
Eyüpsultan: Ekrem İmamoğlu
Fatih: Ekrem İmamoğlu
Gaziosmanpaşa: Binali Yıldırım
Güngören: Binali Yıldırım
Kadıköy: Ekrem İmamoğlu
Kağıthane: Binali Yıldırım
Kartal: Ekrem İmamoğlu
Küçükçekmece: Ekrem İmamoğlu
Maltepe: Ekrem İmamoğlu
Pendik: Binali Yıldırım
Sancaktepe: Ekrem İmamoğlu
Sarıyer: Ekrem İmamoğlu
Silivri: Ekrem İmamoğlu
Sultanbeyli: Binali Yıldırım
Sultangazi: Binali Yıldırım
Şile: Ekrem İmamoğlu
Şişli: Ekrem İmamoğlu
Tuzla: Ekrem İmamoğlu
Ümraniye: Binali Yıldırım
Üsküdar: Ekrem İmamoğlu
Zeytinburnu: Ekrem İmamoğlu
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