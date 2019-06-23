Aradaki fark dikkat çekiyor! İşte ilçe ilçe İstanbul seçim sonuçları 23 Haziran'da İstanbul seçimlerinde kesin olmayan Anadolu Ajansı verilerine göre, Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 28 ilçesinde seçimi önde götürürken Binali Yıldırım, 11 ilçede önde gözüküyor. Mevcut ilçe belediyelerinde ise AK Parti'nin 24 ilçede belediyesinin bulunması dikkat çekiyor.

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