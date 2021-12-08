  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Araçtan uçtu, TIR ve çekici arasında ezilerek öldü!
Yerel

Araçtan uçtu, TIR ve çekici arasında ezilerek öldü!

D-100 Karayolu Pendik Kaynarca mevki Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilden fırlayan şahıs TIR ve çekici arasında kalarak öldü. Olayda aynı zamanda 3 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 07:00:00 - 2021-12-08 07:09:03
Araçtan uçtu, TIR ve çekici arasında ezilerek öldü!

Kaza, 00.15 sıralarında D-100 Karayolu Pendik Kaynarca mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu’nda seyir halinde olan 34 DHZ 427 plakalı TIR, önünde oluşan trafikten dolayı yavaşladı. Bu sırada aşırı hızlı olduğu belirtilen 28 AS 302 plakalı otomobil, kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu TIR’a arkadan çarptı. Arkadan gelen 10 AGK 987 plakalı çekici ise önünde kaza yapan otomobile ve TIR’a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan Cüneyt Ç. otomobilden fırlayarak TIR ve çekici arasında sıkışıp feci şekilde can verdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 28 AS 302 plakalı otomobildeki yolcu konumundaki Cüneyt Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin sürücüsü ile çekicide bulunan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu’nun Kocaeli istikameti yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı. Trafik yan yoldan kontrollü olarak verildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cüneyt Ç.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazaya karışan çekici, TIR ve otomobilin kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kaza sırasında vatandaşlar yapılan çalışmaları film izler gibi izledi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EPGİS duyurdu! Motorine zam geldi
Ekonomi

EPGİS duyurdu! Motorine zam geldi

Son dakika gelen habere göre motorine zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 66 kuruş..
Nagehan Alçı'dan çarpıcı yorum: Cumhur İttifakı yüzde 80 oy oranına ulaşabilir!
Medya

Nagehan Alçı'dan çarpıcı yorum: Cumhur İttifakı yüzde 80 oy oranına ulaşabilir!

Gazeteci Yazar Nagehan Alçı bir süredir yakın ilişkiler kurduğu muhalif kanadı rahatsız edecek bir köşe yazısı kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Er..
'Hümanist' Hinduların hedefinde Müslümanlar var! Cuma namazında saldırıyorlar!
Dünya

'Hümanist' Hinduların hedefinde Müslümanlar var! Cuma namazında saldırıyorlar!

Batı kültürünün parlatıp dünyaya sunduğu Hindular, Müslümanlara yönelik insanlık dışı hareketlerini artırıyor. Hindistan'da Müslümanlar aşır..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay