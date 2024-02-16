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Dünya Araçtan fırlayıp elektrik tellerinde asılı kaldı! Genç kız yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Dünya

Araçtan fırlayıp elektrik tellerinde asılı kaldı! Genç kız yaşadığı dehşeti böyle anlattı

Yeniakit Publisher
2024-02-16 23:46:00 - 2024-02-16 23:49:42
Araçtan fırlayıp elektrik tellerinde asılı kaldı! Genç kız yaşadığı dehşeti böyle anlattı

ABD'de geçirdiği trafik kazasında araçtan elektrik tellerine fırlayarak burada asılı kalan ve ölümden dönen 19 yaşındaki genç kız yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

ABD'de 19 yaşındaki Kennedy Littledike isimli genç kız, iki arkadaşıyla birlikte yolculuk ederken arabası bir anda yoldan çıktı.

Yoldan çıkan araç, elektrik diğerine çarparak takla atmaya ve yuvarlanmaya başladı. Emniyet kemerleri takılı olmayan gençler arabadan dışarıya fırladı. 

İki arkadaşı da ağır yaralanan 19 yaşındaki Kennedy, kazada yaklaşık 10 metre havaya uçtu ve buradaki elektrik tellerinde asılı kaldı.

"Uyluk kemiğim koparak yüzümün önünde asılı kaldı"

Genç kız kazayı anlatırken, "Arabadan fırladığımda kolum koptu. Sırtıma doğru sarkıyordu. Daha sonra uyluk kemiğimin telin üzerinde koparak yüzümün önünde asılı kaldığını gördüm. Bacağımdaki ana atardamar elektrik hattı yüzünden koptu ve elektrik çarpmasıyla kolumdaki ana atardamar yandı. Kanımda boğulduğumu hatırlıyorum çünkü kan bacağımdan, kolumdan ve burnumdan akıyordu. Sürekli akan kanı siliyordum çünkü kelimenin tam anlamıyla beni boğuyordu" ifadelerini kullandı.
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Genç kız, kazadan sonra 21 tane ameliyat geçirdi.

Littledike, kazadan bu yana yaşadığı dehşete düşüren anları sosyal medyadan paylaşıyor.

Kaynak: NTV

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