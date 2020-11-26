  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Gündem

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yılanlı Dağı Düzeyn mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sıkışan araç sürücünü itifaiye ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 04:44:00 -
Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Menteşe ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Yılanlı Dağı Düzeyn mevkiinde meydana gelen kaza sonrası vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi sonrası olay yerine 112 sağlık, Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği AKS ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

35 EFV 72 plakalı aracı ile seyir halinde olan Mehmet Demirtaş, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası aracı takla attı. Ters dönen araç içinde sıkışan sürücünün kurtarılması için İtfaiye AKS ekipleri kesici ile gerçekleştirdikleri titiz çalışma sonrası araç içinde sıkışan Mehmet Demirtaş’ı sıkıştığı yerden kurtararak 112 ambulansına teslim ettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kenan Işık ile ilgili gerçek ortaya çıktı!
Gündem

Kenan Işık ile ilgili gerçek ortaya çıktı!

2014 yılında geçirdiği rahatsızlık sonrası yıllarca yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde tedavi gören Kenan Işık'ın gözleriyle iletişim k..
Canlı yayında sert tartışma! Mete Yarar programı terk etti
Gündem

Canlı yayında sert tartışma! Mete Yarar programı terk etti

Canlı yayında Sözcü yazarı Deniz Zeyrek ve terör uzmanı Mete Yarar tartıştı. Yarar Zeyrek'e "Senin ayarın bu ben seni ne dinleyeceğim bu ada..
Altınla ilgili şok iddia: Bu olursa...
Ekonomi

Altınla ilgili şok iddia: Bu olursa...

Piyasa analisti ABD'li Chris Vermeulen, ons altının 1.800 dolar altına düşmesi durumunda "büyük bir çöküş başlayabilir" diye ikaz etti. ..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay