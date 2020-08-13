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Ekonomi

Araçların muayene süresi uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında araç muayene süresinin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 11:30:00 -
Araçların muayene süresi uzatıldı

Normalleşme süreci sonrasında araçlarını muayeneye götüren vatandaşların, muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmalarının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla muayene süresinin uzatılması kararı alındı. Bu kapsamda, muayene süresi 3 Nisan-3 Temmuz tarihlerinde sona eren ve 17 Ağustos’a kadar muayenesi yaptırılamayan araçlar için söz konusu süre 30 Eylül’e kadar uzatıldı. Karar gereğince vatandaşların hakları korunacak ve araç muayene sürelerini uzatanlardan yüzde 5’lik gecikme ücreti alınmayacak.

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