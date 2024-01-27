Araçların camları buz tuttu
Elazığ’da etkili olan kar yağışı sonrası gece saatlerinde soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu.
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Elazığ’da etkili olan kar yağışı sonrası gece saatlerinde soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu.
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