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Araçlara EYP yerleştiren 5 PKK'lı yakalandı

İstanbul’da, PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, araçlara EYP (El Yapımı Patlayıcı) yerleştiren örgüt üyesi 5 kişi yakalandı.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:46
Araçlara EYP yerleştiren 5 PKK'lı yakalandı

13 Ekim tarihinde Küçükçekmece’de park halindeki araçların arasına 4 ayrı yere el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştiren bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonlarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın faili oldukları ileri sürülen 5 kişiyi tespit etti. 

Park halindeki araçların arasına döşenen EYP’de parmak izi bulunan PKK’nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi üyesi 5 şüpheli, terör polisi tarafından dün düzenlenen operasyon ile yakalandı.

EYP’de parmak izi bulunan PKK’lılar, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. DGH üyelerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:46
  1. İstanbul
  2. EYP
  3. PKK

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