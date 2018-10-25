Araçlara EYP yerleştiren 5 PKK'lı yakalandı
İstanbul’da, PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, araçlara EYP (El Yapımı Patlayıcı) yerleştiren örgüt üyesi 5 kişi yakalandı.25 Ekim 2018 Perşembe 10:46
13 Ekim tarihinde Küçükçekmece’de park halindeki araçların arasına 4 ayrı yere el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştiren bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonlarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın faili oldukları ileri sürülen 5 kişiyi tespit etti.
Park halindeki araçların arasına döşenen EYP’de parmak izi bulunan PKK’nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi üyesi 5 şüpheli, terör polisi tarafından dün düzenlenen operasyon ile yakalandı.
EYP’de parmak izi bulunan PKK’lılar, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. DGH üyelerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
YORUM YAZ