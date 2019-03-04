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Araçlar için radikal karar! Hız sınırı geliyor

Dünyaca ünlü araba üreticisi Volvo, önümüzdeki yıldan itibaren hız sınırını “saatte 180 kilometre” ile sınırlayacağını duyurdu.

04 Mart 2019 Pazartesi 20:40
Araçlar için radikal karar! Hız sınırı geliyor

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo, gelecek yıldan itibaren bütün otomobillerde hız sınırını trafikteki yaralanma ve ölümleri azaltmak için “saatte 180 kilometre” ile sınırlayacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2021 model otomobiller de "saatte maksimum 180 kilometre" hız sınırı uygulamasına geçilecek. Şirketin 2020 Vizyon’u çerçevesinde alınan kararın amacı, trafikte yaralanma ve ölümleri azaltmak.

Bunun için hız kontrol ve sanal çevreleme teknolojisini kullanacak olan şirket, aynı zamanda hastane ve okul bölgesinde otomatik olarak hız kısıtlaması üzerinde de çalışacak.

"Öncü olmamız gerekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volvo’nun üst yöneticisi (CEO) Hakan Samuelsson, otomobil üreticilerinin, hız yapma ve sarhoş olarak otomobil kullanma gibi sorumsuz hareketlerle başa çıkmak için teknoloji kullanma hakkı veya sorumlulukları olup olmadığı hakkında bir tartışma başlamak istediklerini belirtti. Samuelsson, “Bu konuda kesin bir cevabımız yok, ancak öncü olmamız gerektiğine inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Çinli otomotiv devi Zhejiang Geely Holding, Volvo Car Group'u 2010’de 1,8 milyar dolara ABD merkezli otomobil üreticisi Ford’dan satın almıştı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 20:40
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