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Araçlar havalimanı otoparkında unutuldu

Nisan ayının ilk haftası taşınma işlemi sona eren Atatürk Havalimanı sessizliğe bürünürken, geçtiğimiz günlerde 59 aracın havalimanının otoparkında unutulduğu ortaya çıkmıştı. Araç sahipleri haberlerin ardından harekete geçerek havalimanın yolunu tuttu. Şu ana kadar 59 aracın 57'si teslim edilirken 2 aracın ise sahipleri tarafından teslim alınması bekleniyor.

15 Nisan 2019 Pazartesi 19:49
Araçlar havalimanı otoparkında unutuldu

Ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanıotoparkta bırakılan araçların 57'si sahipleri tarafından teslim alınırken 2 aracın sahibi ise henüz ortaya çıkmadı.

Atatürk Havalimanı geçen hafta "Büyük Göç" adı verilen taşınma sonrası ticari uçuşların sona ermesinin ardından TAV tarafından işletilen 4 katlı 7 bin araç kapasiteli otopark da kapatılmıştı. Otoparkta bırakılan 59 araç ile ilgili yapılan haberlerin ardından araç sahipleri TAV ile irtibata geçti.

Araçlarını teslim almak için Atatürk Havalimanı'na gelen kişiler, otopark ücretlerini ödedikten sonra araçlarını alabildiler.

57 araç sahibine teslim edildi

TAV yetkilileri, otoparkta bırakılan 57 aracın sahipleri tarafından teslim alındığı 2 aracın ise henüz sahibine ulaşamadıklarını belirttiler.

Otoparkta kalan son 2 aracın sahibi çıkmazsa önümüzdeki hafta yediemin otoparkına çekilecek.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 19:49
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