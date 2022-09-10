  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siz bu kafayla zor NATO'ya girersiniz! Türkiye'nin talebine ret cevabı

İmamoğlu buna hak verdi! 'Şoförler sabote etmek için kaza yapıyorlar'

Metrobüs kazasının nedeni ortaya çıktı

Son dakika! Bakan Nebati'den kur korumalı mevduat açıklaması

Metrobüs faciası yaşanırken bakın neredeymiş! İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi

'Şakkadanak' Necmettin Batırel net konuştu! Destan yazıyoruz içimizdeki zangoçlar 'ülke batıyor' diye haykırıyor

Rus devinden çarpıcı Türkiye mesajı: Boşluğu Türkler dolduruyor

Kararsız seçmen tarafını seçti! Birilerini perişan edecek anket

İslam Memiş ‘şüphe uyandırıyor’ diyerek uyardı: Gram altın ve dolar tahmini yaptı! 20 gün sonra...

Selçuk Bayraktar o iddialara yanıt verdi! İHA'larla alakalı herhangi bir açıklamam olmamıştır
Gündem Araçlar bu yolda rampa yukarı kendi kendine gidiyor! O ilimizde büyük şaşkınlık
Gündem

Araçlar bu yolda rampa yukarı kendi kendine gidiyor! O ilimizde büyük şaşkınlık

Bursa'da araçların viteste olmadan rampa yukarı 40 kilometre hızla çıkabildiği yol görenleri şaşırtıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 14:33:00 -
Araçlar bu yolda rampa yukarı kendi kendine gidiyor! O ilimizde büyük şaşkınlık

Uludağ oteller bölgesinde bulunan bir yol, sürücüleri şaşkınlığa uğratıyor. Yola gelen sürücüler yol kenarında durduklarında araçlarının rampa yukarı kendi kendine çalışmadan çıktığını görüyor. 

Viteste olmayan araçlar, bu yolda rampa yukarı 40 kilometre hıza ulaşıyor. Sürücüler, her denemelerinde araçlarının rampa yukarı boşta çıktığını görüp büyük şaşkınlık yaşıyor.

Uludağ'da bulunan bu yolda araçların rampa yukarı boşta çıktığını ifade eden sürücüler, "Uludağ'a geldik, burada aracımızla yol kenarında durduk, rampa yukarı olan aracımızın boştayken kendi kendine hareket ettiğine şahit olduk. 

Yaptığımız her denemede aracın kendi kendine rampayı tırmandığını gördük. Bu yolda manyetik alan olduğunu düşünüyoruz. 

Araç boştayken rampa yukarı 40 kilometre hıza ulaşıyor. Çok farklı bir durum, biz büyük şaşkınlık yaşadık. 

Araç resmen rampa yukarı kendi kendine uçuyor. Buraya gelecek sürücüler araçlarının mutlaka el frenini çeksinler, yoksa araçları alır başını gider" dedi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23