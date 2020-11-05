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Yerel Araçla önünü kesip pompalı tüfekle saldırdılar! Yaralılar var
Yerel

Araçla önünü kesip pompalı tüfekle saldırdılar! Yaralılar var

Ankara'da seyir halindeki aracın önü, henüz plakası belirlenemeyen başka bir araç tarafından kesildi. Aracın içindeki şahıslar, önünü kestikleri araca pompalı tüfeklerle ateş açtı. Olayda iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 07:34:00 -
Araçla önünü kesip pompalı tüfekle saldırdılar! Yaralılar var

Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesi Özlem Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 S 6380 plakalı otomobille Sefa D., Yasin A. seyir halindeyken henüz plakası belirlenemeyen bir araç önünü kesti.

Otomobilin içinden inen Yasin Efe Ç., Hasan C. aracın içinde bulunan 2 kişiye pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Saldırıyı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Sefa D. ve Yasin A.’yı çevredeki hastanelere sevk etti. Polis ekipleri, dayı yeğen oldukları belirtilen Yasin Efe Ç. ve Hasan C.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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