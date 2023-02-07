Aracıyla deprem bölgesinden kaçarken görüntüledi! Tarifsiz korku kameralara böyle yansıdı

Deprem bölgesinden gelen korkunç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Gece saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 13.24'te ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Malatya’da aracıyla deprem bölgesinden kaçarken yıkılan binanın dehşetini yaşayan bir aile o anları cep telefonları ile anbean görüntülendi. Görüntülerde ailenin ‘Allahım’ diye çığlıklar atarak yolda ilerlerken ‘Köprü de yıkıldı’ diyerek durdukları görülüyor.