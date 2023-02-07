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Aracıyla deprem bölgesinden kaçarken görüntüledi! Tarifsiz korku kameralara böyle yansıdı

Kahramanmaraş’ta 7.6 büyüklüğünde yaşanan ikinci büyük depremin ardından yıkılan binaların görüntüleri gelmeye devam ediyor. Malatya’da ailesi ile deprem bölgesinden kaçan bir kişi o anları görüntüledi. Görüntülerde yaşanan büyük panik ise adeta yürekleri yaktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 08:53:00 -

Deprem bölgesinden gelen korkunç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Gece saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 13.24'te ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Malatya’da aracıyla deprem bölgesinden kaçarken yıkılan binanın dehşetini yaşayan bir aile o anları cep telefonları ile anbean görüntülendi. Görüntülerde ailenin ‘Allahım’ diye çığlıklar atarak yolda ilerlerken ‘Köprü de yıkıldı’ diyerek durdukları görülüyor.

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Yorumlar

geçmiş olsun türkiyem

allah yar ve yadımcıları olsun .2 deprem gören biri olarak çok zor zor
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