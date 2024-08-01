Aracınızın depo kapağına çorba kaşığı koyarsanız bakın ne olur! Sizce bu yöntem işe yarar mı?

Son günlerde sosyal medyada yayılan bir video, dikkatleri üzerine çekti. Bir vatandaş, aracının benzin depo kapağına metal bir kaşık yerleştirerek yakıt tüketimini düşüreceğini iddia etti. Bu yöntemle aracının 1 litre yakıtla daha fazla mesafe kat edeceğini öne süren vatandaş, izleyenleri hem şaşırttı hem de meraklandırdı.

Vatandaşın videosunda, benzin depo kapağına yerleştirilen metal kaşığın, yakıt tüketimini nasıl etkilediğine dair herhangi bir bilimsel açıklama bulunmuyor. Ancak iddia sahibi, bu yöntemin yakıt tasarrufu sağladığını ve denemeye değer olduğunu belirtiyor.

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