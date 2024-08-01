  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kastamonu’da vahşet! Polisi şehit etti annesini rehin aldı

Ne Ruslar ne Araplar! İspanya'yı bırakıp Türkiye'ye gelme kararı aldılar, milyonlarca insan yola çıktı

Haniye suikastının ardından Papa’dan flaş sözler!

Sanki kana susamışlar! Bu manşeti atan siyonist medyası değil

Devlet şimdi gereğini yapmalı! Emeklilere oynayan Özgür istemeden kendilerini ihbar etti

Haniye ile birlikte şehit olan kahramanın, kim olduğu ortaya çıktı!

Şehit Haniye'nin babasına ilişkin sözleri gündem oldu! 'Çocukluğumda bunları görerek büyüdüm'

Bayraktar TB2 SİHA'ların karşısına çıkaracakları İHA'lar ifşa oldu

Haniye eylemlerini gördükçe kuduruyorlar! Can Ataklı Yahudilerin derdine düştü

Yargıda Ersan Şen çetesi! 'Ersan Şen istedi diye kusursuz çıktılar!'
Sosyal Medya Aracınızın depo kapağına çorba kaşığı koyarsanız bakın ne olur! Sizce bu yöntem işe yarar mı?
Sosyal Medya

Aracınızın depo kapağına çorba kaşığı koyarsanız bakın ne olur! Sizce bu yöntem işe yarar mı?

Yeniakit Publisher
2024-08-01 20:53:00 -

Bir vatandaş, benzin depo kapağına kaşık koyarak aracın 1 litre yakacağını iddia etti.

Son günlerde sosyal medyada yayılan bir video, dikkatleri üzerine çekti. Bir vatandaş, aracının benzin depo kapağına metal bir kaşık yerleştirerek yakıt tüketimini düşüreceğini iddia etti. Bu yöntemle aracının 1 litre yakıtla daha fazla mesafe kat edeceğini öne süren vatandaş, izleyenleri hem şaşırttı hem de meraklandırdı.

Vatandaşın videosunda, benzin depo kapağına yerleştirilen metal kaşığın, yakıt tüketimini nasıl etkilediğine dair herhangi bir bilimsel açıklama bulunmuyor. Ancak iddia sahibi, bu yöntemin yakıt tasarrufu sağladığını ve denemeye değer olduğunu belirtiyor.

Başıboş köpek vatandaşa saldırdı! Polis vurarak durdurabildi
Başıboş köpek vatandaşa saldırdı! Polis vurarak durdurabildi

Sosyal Medya

Başıboş köpek vatandaşa saldırdı! Polis vurarak durdurabildi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

TikTok kullanıcısı restoranda hesap ödemek istemeyince kovuldu
TikTok kullanıcısı restoranda hesap ödemek istemeyince kovuldu

Sosyal Medya

TikTok kullanıcısı restoranda hesap ödemek istemeyince kovuldu

Gebze’de veterinere şiddet: Mama ücreti yüzünden dayak
Gebze’de veterinere şiddet: Mama ücreti yüzünden dayak

Sosyal Medya

Gebze’de veterinere şiddet: Mama ücreti yüzünden dayak

Halay magandalarına artık ‘dur’ deyin! İstanbul’da yolun ortasında halay çektiler, kazaya neden oldular
Halay magandalarına artık ‘dur’ deyin! İstanbul’da yolun ortasında halay çektiler, kazaya neden oldular

Sosyal Medya

Halay magandalarına artık ‘dur’ deyin! İstanbul’da yolun ortasında halay çektiler, kazaya neden oldular

Taziye evi için yapılan lahmacun içi tepki çekti!
Taziye evi için yapılan lahmacun içi tepki çekti!

Sosyal Medya

Taziye evi için yapılan lahmacun içi tepki çekti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23