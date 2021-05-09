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Gündem Aracını öyle görünce şok oldu! "Mahalleli komplo kurmuş olabilir"
Gündem

Aracını öyle görünce şok oldu! "Mahalleli komplo kurmuş olabilir"

Sahibinin dik bir yokuşa park ettiği otomobil, süratle kayarak önce bir otomobile ardından da duvara çarparak durabildi. Araç sahibi, "Fren mi boşaldı yoksa mahalleden biri bize komplo mu kurdu, ne yaptı? Bilmiyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 10:34:00 -
Aracını öyle görünce şok oldu! "Mahalleli komplo kurmuş olabilir"

Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy, İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sedat Özeren, otomobilini el frenini tam çekmeden sokaktaki dik yokuşa park edip evine gitti.

Bir süre sonra otomobil yokuş aşağı kaymaya başladı. Hızla yokuş aşağı kayan otomobil, önce park halindeki bir otomobile, ardından bir iş yerinin duvarına daha sonra ise bir fabrikanın duvarına çarparak durabildi.

Kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobilde ve çarptığı araçta hasar oluştu.

Kayan otomobilin sürücü Sedat Özeran, "Biz aracımızı aldık yukarıya park ettik, önce direğe çarptı sonra bir araca çarptı, araç pert olmuş durumda anlayamadık. Araba şu anda yeni servisten çıktı, neden böyle olduğunu anlayamadık ama gereken testlerini yaptıracağız. Fren mi boşaldı yoksa mahalleden biri bize komplo mu kurdu, ne yaptı? bilmiyorum. Biz evdeydik bir baktık ki bağırtı, çığırtı araba burada" dedi.

Yokuş aşağı kayan otomobilin çarptığı park halindeki otomobilin sahibi Yılmaz Bostancı da, "Araç dimdik yokuştan gelince sanki 100-150 ile geliyormuş gibi oldu. Geldi orda kasise vurdu, daha sonra geri geri bizim arabamıza vurdu ve aşağıya gitti. Arabanın içerisinde hiç kimse yoktu bomboştu içi. Sahipleri yarım saat sonra falan geldi, gelir gelmez hemen arabanın kapısını açıp el frenini çekti" ifadelerini kullandı.

Yaralanma ve ölüm olayının gerçekleşmediği kazaya ait görüntüler ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde yoldan geçen kişilerden saniyeler sonra otomobil hızla geliyor ve duvara çarparak durabiliyor.

 

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Yorumlar

selocan

milletin işi yok sana komplo kuracak gezekalı park firenini çekmedim de adam gibi
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adil

park etme kuralına uymamış. eğer aracın direksiyonunu kaldırıma kırıp park etse ne olursa olsun böyle olmazdı.
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