Aracından uyuşturucu çıkan şüpheliden ilginç savunma
İstanbul Ataşehir’de emniyet ekiplerinin denetimi sırasında arama yapılan araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracında uyuşturucu madde çıkan şahıs "Suçum ne avukatımı arayacağım" dedi.
İstanbul Ataşehir’de emniyet ekiplerinin denetimi sırasında arama yapılan araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracında uyuşturucu madde çıkan şahıs "Suçum ne avukatımı arayacağım" dedi.
Ataşehir’de saat 03.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi üzerinde devriye ekiplerinin denetimi sırasında dur ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü K.K. çevirmeden kaçtı.
Kaçan otomobil ile polis ekiplerinin kovalamacası sonrası önü kesilerek durduruldu. Otomobil içerisinde bulunan K.K ve R.Ş. polis ekiplerince araç içerisinden çıkarılarak kelepçe takıldı.
Araç içerisinde yapılan detaylı arama sonucunda gözlük kılıfı içerisine zulalanmış halde uyuşturucu madde ele geçirildi.
''Avukatımı arayacağım, suçum ne?"
Aracında uyuşturucu madde ele geçirilen R.Ş., polis ekiplerine "Suçum ne avukatımı arayacağım" diye sitem etti. Yakalanan şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahısların yapılan sorgulamada birden fazla suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.