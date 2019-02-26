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Aracında 1 kilo 230 gram esrar bulunan adam tutuklandı

Malatya'nın Kale ilçesinde, jandarma tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada, 1 kilo 230 gram esrarla yakalanan yolculardan Alaattin Ö., tutuklandı.

26 Şubat 2019 Salı 17:57
Aracında 1 kilo 230 gram esrar bulunan adam tutuklandı

Malatya'da Kale Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin giriş noktasında oluşturduğu kontrol noktasında şüpheli gördüğü araçları durdurarak arama yaptı.

Uygulamada bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolculardan Alaattin Ö.'nün üzerinde yaptığı aramada poşet içerisinde 1 kilo 230 gram esrar ele geçirdi. Esrara el koyan ekiplerin sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Alaattin Ö.,  'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:57
  1. Malatya
  2. Kale ilçesi
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. tutuklama

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