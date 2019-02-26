Aracında 1 kilo 230 gram esrar bulunan adam tutuklandı
Malatya'nın Kale ilçesinde, jandarma tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada, 1 kilo 230 gram esrarla yakalanan yolculardan Alaattin Ö., tutuklandı.26 Şubat 2019 Salı 17:57
Malatya'da Kale Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin giriş noktasında oluşturduğu kontrol noktasında şüpheli gördüğü araçları durdurarak arama yaptı.
Uygulamada bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolculardan Alaattin Ö.'nün üzerinde yaptığı aramada poşet içerisinde 1 kilo 230 gram esrar ele geçirdi. Esrara el koyan ekiplerin sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Alaattin Ö., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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