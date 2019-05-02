Aracına erik atan çocuğu döven sürücü tutuklandı İstanbul'un Tuzla ilçesinde aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven şahıs, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Tuzla’da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven U.Ö., “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.