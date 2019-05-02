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Aracına erik atan çocuğu döven sürücü tutuklandı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven şahıs, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 18:29
Aracına erik atan çocuğu döven sürücü tutuklandı

İstanbul Tuzla’da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven U.Ö., “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 18:29
  1. İstanbul
  2. Tuzla
  3. tutuklama

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  • Faruk HarmanFaruk Harman9 dk önce
    ELHAMDULİLLAH. O kadar üzülmüştüm ve kızmıştım ki bu serseri alçak adam serbest kalacak diye, adalet çok hızlı tecelli etti ülkemizde, bunlar görmek istiyoruz. Şükür Rabbime

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