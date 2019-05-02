Aracına erik atan çocuğu döven sürücü tutuklandı
İstanbul'un Tuzla ilçesinde aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven şahıs, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.02 Mayıs 2019 Perşembe 18:29
İstanbul Tuzla’da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven U.Ö., “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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