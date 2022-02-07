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Aktüel Aracına "Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" yazdı, trafiğe çıktı
Aktüel

Aracına "Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" yazdı, trafiğe çıktı

Kadın sürücünün kullandığı aracın arka camındaki "acemi sürücü" yazısı görenleri şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 09:44:00 - 2022-02-07 09:46:49
Aracına "Acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" yazdı, trafiğe çıktı

İstanbul’da bir vatandaşın arabasının arkasına yazdığı yazı, seyir halinde ilerleyen sürücülerin şaşkınlığına neden oldu. Sürücü, aracının arkasına "acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" şeklinde yazı asarak trafikteki diğer sürücüleri uyardı.

Eyüpsultan’dan Alibeyköy istikametine giden, kadın sürücünün kullandığı aracın arka camındaki "acemi sürücü" yazısı görenleri şaşkına çevirdi. Seyir halindeki aracın içerisinde yolcuların olduğu görülürken, şoförün arka camına astığı yazı diğer sürücülerin dikkatini çekti. Sürücü, aracın arka kısmına "acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" şeklinde uyarı yazısı asarak trafikteki diğer sürücülere seslenirken araç, bir süre sonra trafikte kayboldu.

 

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