  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Aracın çarptığı baba-oğul hayatını kaybetti, anne yaralandı
Yerel

Aracın çarptığı baba-oğul hayatını kaybetti, anne yaralandı

Konya’da otomobilin kaldırımda yürüyen aileye çarpması sonucu babayla oğlu hayatını kaybetti, anne yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:46:00 -
Aracın çarptığı baba-oğul hayatını kaybetti, anne yaralandı

Kaza, Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan O. (19) idaresindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımda yürüyen anne, baba ve oğluna çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaşındaki Eymen Özkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Baba Bünyamin Özkan da (36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, anne Sibel Özkan ise ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından hayatını kaybeden Eymen’in ve ailenin ayakkabılarının etrafa savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC seçimlerini Ersin Tatar kazandı! Adil Gür zor durumda
Gündem

KKTC seçimlerini Ersin Tatar kazandı! Adil Gür zor durumda

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ersin Tatar'ın kazanmasının ardından A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür zor durumda kaldı. Gür..
KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!
Gündem

KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!

KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 51,74’ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Akıncı'ya hezimet yaşatan Ersin Tatar kim?
Gündem

Akıncı'ya hezimet yaşatan Ersin Tatar kim?

Türkiye düşmanı olarak bilinen Mustafa Akıncı'yı hezimete uğratarak KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar kim? Ersin Tatar'ın aile ha..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay