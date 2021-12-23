  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Aracın altında kalan yavru köpek öldü! Vicdansız sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Gündem

Aracın altında kalan yavru köpek öldü! Vicdansız sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Isparta'da aracıyla yavru köpeği ezen sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, köpek kazada öldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 16:33:00 -
Aracın altında kalan yavru köpek öldü! Vicdansız sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Isparta Şarkikaraağaç ilçesinde bir ara sokakta otomobil köpeğin üzerinden geçti. Köpek kazada ölürken, sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Şikayet üzerine emniyet güçleri tarafından tespit edilen sürücüye para cezası uygulandı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, dün öğle saatlerinde Asilkale Mahallesinde meydana geldi. Ara sokakta ilerleyen otomobil yavru köpeğin üzerinden geçti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Aracın altında kalan yavru köpek acı ile yürek yakan bir ses çıkarttı. Köpeğin ezildiğini gören bir başka köpek, ölen köpeğin yanına gelerek kokladı. Otomobil sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olay sonrası Asilkale Mahallesinde yaşayan Keziban Çobanoğlu, esnafların güvenlik kamerası görüntülerine bakarak, 155 ekiplerine şikayette bulundu.

İhbar üzerine HAYDİ ekipleri tarafından sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Otomobil sürücüsü tespit edilerek, para cezası uygulandı. Ölen köpek ise belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay