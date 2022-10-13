Aracılar balı 4 kat fazla fiyatla piyasaya sürüyor

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Türkiye, Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu (TAHAP) Başkanı Mustafa Sarıoğlu, her ay açıklanan taklit ve tağşiş listesinde başı çeken balda aracılarca oynanan oyunu gün yüzüne çıkardı.

“Vatandaşın zehirlenmesine göz yumuluyor”

Sarıoğlu, “Aracılar 26 kilogram net teneke yayla balını üreticiden bin 300 liraya alıyorlar. Ancak 850 gramını raflarda 130-180 lira olmak üzere değişen oranlarla toplamda 5 bin 400 liradan vatandaşa satılıyor. Bu şekilde memleketimizin dört bir yanında doğal ortamda üretilen bal vatandaşla buluşamadığı gibi vatandaşlarımız pazar yerlerinde kilogramı 35-55 lira arasında değişen oranlarda satılan tağşiş balla ne yazık ki zehirlenmelerine göz yumuluyor” şeklinde konuştu. “Bahar aylarının bitiminde kovanların korunması amacıyla doğaya bırakılan besleme şekerlerinin arıcıların can suyu olduğunu belirten Sarıoğlu, “TAHAP olarak biz bu yıl içerisinde tüm bölgelere 593 tır şeker dağıtımı yaparak arıcıların şeker maliyetini en alt seviyeye çekmeye çalıştık. Bu dağıtımda kâr marjı gözetmediğimiz gibi maliyetin çok daha altında piyasaya şeker verdik. Bu şekilde üreticinin cebinde 300 milyon liranın kalmasını sağladık. Ancak bu çalışmamız belirli çevreleri rahatsız etti. LOBİLERE TEPKİ Gözünü kâr hırsı bürüyenler ve insanımızın yeterli ve dengeli beslenmesini istemeyen lobiler bir anda türeyerek piyasadaki şeker arzını ortadan kaldırdı. Böylece bizler saf dışı bırakılırken, piyasadaki bal baronları ve tağşiştaklit ürün satan aracıların iştahı kabardı. Yakın zamanda tüm arıcılık piyasasına uygun fiyattan besleme şekeri vererek hem fiyatların aşağı çekilmesini sağlayacağız, hem de gerçek sağlıklı balı vatandaşlarımızla buluşturacağız” diye konuştu.