Aracı olan olmayan herkesi ilgilendiriyor! Otomobil devi fiyatları yüzde 20 indiriyor!

Şirketin internet sitesinde yer alan fiyat listelerine göre Tesla, Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarında yüzde 20'lere varan indirimler yaptı.

ABD'de fiyat indirimleri, otomobil modeline göre yüzde 6 ile yüzde 20 arasında değişirken Almanya'da ise yüzde 17'yi buldu.

Avusturya, İsviçre ve Fransa'da da Tesla fiyatlarında indirime gidildi.

Fiyat indirimine ilişkin haberlerin ardından Tesla'nın hisseleri yüzde 4'e yakın değer kaybetti.

Şirketin üst yöneticisi Elon Musk, resesyon beklentisi ve artan faiz oranları nedeniyle, hacim artışını sürdürmek için kardan olma pahasına fiyatların düşebileceğini belirtmişti.

Geçen hafta Çin'de de fiyatlarını düşüren Tesla, indirimden önce otomobil satın alan müşterilerinden tepki görmüştü.

Tesla Model 3 teknik özellikleri

Tesla Model 3 (facelift 2020) 2020 - Sedan, Fastback Güç : 325 ila 513 bg Boyutlar: 4694 x 1849 x 1443 mm

Tesla Model 3 2017 - 2020 Sedan, Fastback Güç : 204 ila 513 bg Boyutlar: 4694 x 1849 x 1443 mm

Teknik özellikler Tesla Model Y Standard Range 50 kWh (204 bg) 2021, 2022, 2023

Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) 6.6 saniye

Maksimum sürat 217 km/saat 134.84 mph

Ağırlık/güç oranı 9 Kg/bg, 110.6 bg/ton

Ağırlık/Tork oranı 5.3 Kg/Nm, 189.8 Nm/ton

TÜRKİYE PAZARINA DA GİRMEK İSTİYORLAR

Bakan Varank Tesla'nın Fremont Fabrikası'nı ziyaret etmişti

Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'e katılmak üzere geçtiğimiz günlerde ABD'ye giden Varank, ülkedeki temasları kapsamında teknoloji ve inovasyonun kalbinin attığı Silikon Vadisi'ni de ziyaret etmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tesla'nın Fremont Fabrikası'nda gerçekleştirdiği görüşmelerin ayrıntılarını paylaşmıştı.

Bakan Varank, Tesla'nın dünya pazarındaki konumuna değinerek, "Tesla otomotiv endüstrisinde geleceğin otomobil markalarından bir tanesi. Şu anda tüm dünyadaki etkisini, pazarını büyütmeye çalışıyor. Çin'deki en büyük firmalardan bir tanesi, Avrupa piyasasında Almanya'da kurduğu fabrikayla etkili olmaya çalışıyor, Türkiye pazarına da girmek istiyor" açıklamasında bulunmuştu.