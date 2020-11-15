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Yerel Aracı durduran ekipler gözlerine inanamadı! 5 kişilik araçtan...
Yerel

Aracı durduran ekipler gözlerine inanamadı! 5 kişilik araçtan...

Gaziantep'te polis ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurduğu 5 kişilik araçtan 15 kişi indi. Sürücüye ceza uygulanırken, araç da otoparka çekildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 15:14:00 -
Aracı durduran ekipler gözlerine inanamadı! 5 kişilik araçtan...

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla maske ve sosyal mesafe kurallarını denetleyen polis ekipleri, durdurdukları bir araçta büyük şok yaşadı. 4 yolcu ve bir sürücü için koltuk bulunan minibüsten toplam 15 kişi çıktı.

Ekipler, aracın arka kısmında bulunan 3 kişilik koltukta 4 yolcu, aracın bagaj bölümünde 9 kişi, şoför mahallinde ise sürücü ile birlikte 2 kişi olmak üzere 15 yolcu tespit etti.

İşçi servisi olduğu öğrenilen aracın sürücüsüne mevzuata aykırı şekilde işçi taşımaktan ceza uygulanırken, araç ise bağlanarak otoparka çekildi.

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Yorumlar

Yasemin

Metrobüs, metro otobüs farklı mı NİYE Ekrem yalan oğlu na ceza yazılmıyor.
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