Aracı durduran ekipler gözlerine inanamadı! 5 kişilik araçtan...
Gaziantep'te polis ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurduğu 5 kişilik araçtan 15 kişi indi. Sürücüye ceza uygulanırken, araç da otoparka çekildi.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla maske ve sosyal mesafe kurallarını denetleyen polis ekipleri, durdurdukları bir araçta büyük şok yaşadı. 4 yolcu ve bir sürücü için koltuk bulunan minibüsten toplam 15 kişi çıktı.
Ekipler, aracın arka kısmında bulunan 3 kişilik koltukta 4 yolcu, aracın bagaj bölümünde 9 kişi, şoför mahallinde ise sürücü ile birlikte 2 kişi olmak üzere 15 yolcu tespit etti.
İşçi servisi olduğu öğrenilen aracın sürücüsüne mevzuata aykırı şekilde işçi taşımaktan ceza uygulanırken, araç ise bağlanarak otoparka çekildi.