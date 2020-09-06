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Yerel Aracı 100 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti
Yerel

Aracı 100 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti

Bursa'da halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aracın 29 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Motosiklet devrildikten sonra 100 metre sürüklenirken, sürücü ise ağaca çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 07:28:00 - 2020-09-06 07:31:32
Aracı 100 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti

Bursa'da seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir yolundan kent merkezi istikametine seyreden Barış Bulut (29) idaresindeki motosiklet, bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi. 29 yaşındaki sürücü motosiklet üzerinden savrulduktan sonra ağaca çarptı, motosiklet ise 100 metre boyunca sürüklendi.

Müdahaleler yetersiz kaldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. 16 DL 963 plakalı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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