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Yerel Araca bomba yerleştirmek üzereydi Operasyonla yakayı ele verdi.
Yerel

Araca bomba yerleştirmek üzereydi Operasyonla yakayı ele verdi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bir araca bomba yerleştirmek isteyen yabancı uyruklu H.H.A.A. isimli kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 15:39:00 -
Araca bomba yerleştirmek üzereydi Operasyonla yakayı ele verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu H.H.A.A. isimli şüphelinin, terör örgütü DEAŞ bünyesinde bomba hazırlama ve araçlara yerleştirme görevlerinde bulunduğu tespit edildi.

Aynı zamanda yapılan incelemelerde şüphelinin, terör örgütü tarafından yayımlanan bomba yüklü araç yanında bulunduğu görüldü.

Şüpheli H.H.A.A., Kocaeli’de TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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