Araç teşhircilerinin son marifeti! CHP’li belediyeler Canan için otobüs kaldırdı

Haber Merkezi

Mazbata ısrarı yaparak, “Kaybedecek bir dakikamız bile yok” diyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehir dışında görevli olacağı gerekçesiyle bir günlük izne ayrılacağını bildirmesine rağmen PKK’cı CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun duruşmasına koştu.

Ekrem de oradaydı

PKK’yı savunan, Başkan Erdoğan’a söven, Ermeni yalanlarını dillendiren Kaftancıoğlu’nun yargılandığı davanın duruşmasına İmamoğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve Altan Öymen gibi isimlerin de katılması dikkat çekti. Kaftancıoğlu’nun duruşmasına Esenyurt, Maltepe ve Yalova gibi CHP’li belediyeler mahkeme salonuna provokasyon için eleman taşıdığı öğrenildi.

Devlete katil dedi

İşte Canan’ın mesajları:

- “Katil Devlet hesap verecek sloganlarıyla kitle Taksim’e, Agos’a yürüyor.”

- “Tekbir getirerek boğaz kesilerek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah’ınız sizin belanızı versin.”

-“Tarihte Bugün: Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15’te Taksim’de.”

-“Kim şehit olmak istiyorsa gitsin olsun. Aptalca politikalar yüzünden ölen masum insanlara şehit diyerek ölümü kutsamaktan vazgeçin artık.”

- “Devlet katil değil seri katil”, “HoşçakalBerkinim”

-“Darbeler sabaha karşı yapılırdı değil mi? HDP vekillerinin vahşice (!) gözaltına alınması parlamenter sistemin açıkça ilga edilmesidir”, “Aslan CHP, Aslan BDP.”