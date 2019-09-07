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Araç teşhircilerinin son marifeti! CHP’li belediyeler Canan için otobüs kaldırdı

CHP’li Kartal ve Esenyurt Belediyeleri ile yine CHP’nin elindeki Yalova Belediyesi, ‘terör propagandası” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” dahil 5 ayrı suçtan yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun duruşmasına belediyenin özel otobüslerini tahsis etti.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:06
Araç teşhircilerinin son marifeti! CHP’li belediyeler Canan için otobüs kaldırdı

 Haber Merkezi 

Mazbata ısrarı yaparak, “Kaybedecek bir dakikamız bile yok” diyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehir dışında görevli olacağı gerekçesiyle bir günlük izne ayrılacağını bildirmesine rağmen PKK’cı CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun duruşmasına koştu. 

Ekrem de oradaydı

PKK’yı savunan, Başkan Erdoğan’a söven, Ermeni yalanlarını dillendiren Kaftancıoğlu’nun yargılandığı davanın duruşmasına İmamoğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve Altan Öymen gibi isimlerin de katılması dikkat çekti. Kaftancıoğlu’nun duruşmasına Esenyurt, Maltepe ve Yalova gibi CHP’li belediyeler mahkeme salonuna provokasyon için eleman taşıdığı öğrenildi.

Devlete katil dedi

İşte Canan’ın mesajları:

- “Katil Devlet hesap verecek sloganlarıyla kitle Taksim’e, Agos’a yürüyor.”

- “Tekbir getirerek boğaz kesilerek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah’ınız sizin belanızı versin.”

-“Tarihte Bugün: Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15’te Taksim’de.”

-“Kim şehit olmak istiyorsa gitsin olsun. Aptalca politikalar yüzünden ölen masum insanlara şehit diyerek ölümü kutsamaktan vazgeçin artık.”

- “Devlet katil değil seri katil”, “HoşçakalBerkinim”

-“Darbeler sabaha karşı yapılırdı değil mi? HDP vekillerinin vahşice (!) gözaltına alınması parlamenter sistemin açıkça ilga edilmesidir”, “Aslan CHP, Aslan BDP.”

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:06
  1. Mazbata
  2. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
  3. PKK
  4. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  5. Başkan Erdoğan
  6. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu
  7. Altan Öymen
  8. Esenyurt
  9. Maltepe
  10. Yalova
  11. CHP’li belediyeler
  12. sözde Ermeni soykırımı

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