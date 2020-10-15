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Yerel Araç şarampole uçtu: Yaralılar var
Yerel

Araç şarampole uçtu: Yaralılar var

Sivas'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 15:40:00 -
Araç şarampole uçtu: Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Çakırlı köyü yolunda meydana geldi. Z.T. (53) idaresindeki 58 EP 237 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.A. ve eşi G.A. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü, Suşehri Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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