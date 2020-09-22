Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek büyük indirim
Benzinin litresine 19 kuruş indirim yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim, pompa fiyatlarına yansıyacak.
Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek indirim haberi geldi.
Açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapıldı.
Benzine 19 kuruş indirim
EPGİS'in açıklamasına göre; benzinin litresine 19 kuruş indirim yapıldı.
Söz konusu indirimin bu gece yarısından geçerli olacağı aktarıldı.
19 kuruşluk indirimin pompa fiyatlarına da yansıyacağı belirtildi.