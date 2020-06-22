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Ekonomi

Araç sahiplerini üzecek haber geldi! Benzin ve motorine büyük zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 24, motorine 23 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 17:11:00 -
Araç sahiplerini üzecek haber geldi! Benzin ve motorine büyük zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 24, motorine ise 23 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Benzin ve motorinin litresi kaç lira olacak?

Zammın ardından İstanbul'da 6,09 liraya satılan benzin 6,33 liraya yükselecek. Benzinin litresi Ankara'da 6,17 liradan 6,41 liraya, İzmir'de 6,19 liradan 6,43 liraya çıkacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 5,69 liradan 5,92 liraya, Ankara'da 5,75 liradan 5,98 liraya, İzmir'de ise 5,77 liradan 6,00 liraya yükselecek.

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